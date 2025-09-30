El primer Saló de l’Automòbil de Lleida tanca amb més de 160 vendes
Sobretot d’híbrids, que acostumen a tenir un preu partir dels 26.000 €
El Saló de l’Automòbil, que compartia recinte amb la fira MOS, va tancar aquest dilluns la seua –també– primera edició amb satisfacció d’organitzadors i concessionaris, ja que totes van afirmar que tenen la intenció de tornar l’edició vinent. El president de l’Associació de l’Automoció de Lleida, Mario Pinilla, va celebrar l’“afluència molt bona” de visitants durant els 3 dies i va detallar que s’han venut com a mínim 160 vehicles nous. No obstant, “durant aquesta setmana s’acabaran de tancar més vendes i divendres sortejarem un descompte de 6.000 euros” entre tots els compradors, va explicar.
Pinilla va indicar que la majoria dels cotxes nous que es venen són híbrids, “els que donen més seguretat”. Tant els convencionals com els endollables tenen més èxit que els elèctrics, que “tenen el seu mercat, però encara no acaben d’arrancar a causa de la desconfiança en la quantitat de punts de càrrega”. Va considerar que els elèctrics “són perfectes en circuits urbans” si es disposa d’un punt de càrrega a casa, i va mostrar “plena confiança” que acabin dominant el mercat davant del “retrocés molt clar dels de gasolina i –sobretot– del gasoil, encara que continuen sent els més venuts de segona mà”, va afirmar.
La majoria dels vehicles exposats oferien ofertes de finançament. “Els preus han pujat i els híbrids parteixen de 26.000 euros, malgrat que també es poden trobar per poc més de 10.000. Ens hem d’adaptar a les necessitats, els cotxes són la segona inversió més important de les famílies”, va concloure Pinilla