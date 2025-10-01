Quatre detinguts als controls de les Festes de la Tardor de Lleida
Un d'ells, per portar una defensa elèctrica
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana van portar a terme diferents controls d’aquest tipus durant les Festes de la Tardor de Lleida. Els Mossos van informar aquest dimarts que l’operatiu es va saldar amb la detenció de quatre persones després de ser identificades. Dos tenien en vigor ordres judicials de recerca i arrest, una altra va ser detinguda per un trencament de condemna (incomplir una ordre d’allunyament) i una altra per un delicte de tinença il·lícita d’armes (portava una defensa elèctrica).
A més, 14 persones més van ser denunciades, deu per tinença de substàncies estupefaents a la via pública i quatre per tinença d’armes blanques com navalles. Tant la droga com les armes blanques localitzades van ser decomissades. Hi va haver un centenar d’identificacions.