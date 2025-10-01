SEGRE

Roba tirada a les restes de l’antic barri jueu de Lleida

No és la primera vegada que aquesta zona patrimonial de la ciutat apareix amb residus de tot tipus o és víctima del vandalisme

Roba escampada en una de les passarel·les del Call de Lleida.

Una de les passarel·les des de les quals es poden observar les restes de l’antic barri jueu de Lleida, la Cuirassa, presentava aquest dimarts aquest lamentable aspecte, amb roba escampada i estesa a la barana, així com residus a terra. Aquesta no és la primera vegada que aquesta zona apareix amb residus de tot tipus o és víctima del vandalisme.

