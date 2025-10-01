Roba tirada a les restes de l’antic barri jueu de Lleida
No és la primera vegada que aquesta zona patrimonial de la ciutat apareix amb residus de tot tipus o és víctima del vandalisme
Una de les passarel·les des de les quals es poden observar les restes de l’antic barri jueu de Lleida, la Cuirassa, presentava aquest dimarts aquest lamentable aspecte, amb roba escampada i estesa a la barana, així com residus a terra. Aquesta no és la primera vegada que aquesta zona apareix amb residus de tot tipus o és víctima del vandalisme.
Marc Carbonell