Dos detinguts per un robatori amb violència al centre històric de Lleida
Va passar als volts de la mitja nit. Els homes, de 23 i 29 anys, haurien agredit a la víctima amb cops de puny i de peu i li haurien robat diners en efectiu i el mòbil
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada dos homes de 23 i 29 anys per, presumptament, haver robat amb violència a un altre pels volts de les 12 de la nit al carrer Sant Andreu, en ple Centre Històric de Lleida. Segons la víctima, els homes el van agredir amb cops de puny i de peus i li van treure un paquet de tabac, diners en efectiu i el mòbil.
Després de denunciar el robatori, els agents van localitzar a les 2 de la matinada, al carrer Companyia, a un parell d'homes que encaixaven totalment amb la descripció dels sospitosos i, després d'escorcollar-los i trobar el telèfon robat i el paquet de tabac, van detenir-los. Els dos homes han passat a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció de Lleida.