SUCCESSOS
Roben joies, diners i objectes de valor en un xalet de la Cerdera, al límit entre Alpicat i Lleida
Al límit d’Alpicat amb Lleida, al migdia, quan no hi havia ningú
Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que hi va haver ahir al migdia en una casa d’una urbanització de la Cerdera, al terme d’Alpicat al límit amb el municipi de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Es va cometre quan no hi havia ningú a l’interior.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 13.30 hores en un xalet del carrer Sant Francesc, a la urbanització Buenos Aires. Pel que sembla, els lladres van accedir al jardí i van forçar una finestra de la cuina, situada a la part posterior del xalet. Una vegada a l’interior, es van emportar joies, diners i objectes de valor. Van fugir ràpidament perquè va saltar l’alarma. Al lloc van acudir diverses patrulles de la Policia catalana, que no van localitzar els sospitosos. El carrer Sant Francesc es troba a escassos metres de la carretera N-240 i de l’A-22.
Aquest robatori se suma al que es va cometre diumenge i als dos intents que hi va haver dimecres al barri de Vila Montcada, la qual cosa ha generat inseguretat entre els veïns (vegeu el desglossament).
Els furts en domicilis solen repuntar amb l’arribada de la tardor, quan hi ha menys hores de sol. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat la vigilància a l’Horta i en urbanitzacions per combatre’ls.
Vila Montcada es planteja un sometent i vigilants
L’associació de veïns de Vila Montcada es planteja la creació de sometents i contractar vigilància privada després dels últims robatoris o temptatives en domicilis que s’han registrat aquests dies. Així ho va assegurar ahir el seu president, Lluís Carrera, que va explicar que “els lladres actuen a qualsevol hora amb total impunitat i sense temor, al contrari, nosaltres som els que estem atemorits ja que hi accedeixen malgrat que els amos siguin dins”.
“Els veïns ens sentim de nou desprotegits; l’ajuntament va prometre la instal·lació de càmeres però no arriben. A més, la freqüència de vigilància policial s’ha relaxat molt”, va afegir. Per això, va afirmar que “aquesta intranquil·litat ens fa plantejar diverses opcions per protegir-nos, com crear sometents o contractar vigilància privada”.
Per la seua part, des de la Paeria van afirmar que es dona suport al veïnat i s’està treballant per garantir la seguretat a tota la ciutat. Van afegir que es troben en la fase final del procés de licitació per a la instal·lació de noves càmeres de seguretat a l’Horta, que permetran millorar la seguretat en les diferents partides i àrees més properes, com és el cas de Vila Montcada. Es començaran a instal·lar a principis del 2026. La Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància per prevenir robatoris.