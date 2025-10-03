Salut xifra en un 4% el seguiment de la vaga de metges a Lleida
El percentatge més baix entre les demarcacions catalanes, mentre que Metges de Catalunya assegura que el 32% dels professionals lleidatans ha secundant la protesta
Salut ha xifrat en un 9% el seguiment de la vaga convocada per Metges de Catalunya aquest divendres en el conjunt de Catalunya, un 4,1% a la demarcació de Lleida, d'acord amb les dades que han facilitat el 51% de les entitats proveïdores. Aquestes xifres inclouen metges, farmacèutics, psicòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics, bioquímics i personal en formació especialitzada.
Per territoris, segons Salut, el seguiment ha estat desigual: si a Lleida hi ha hagut un seguiment del 4,1%, l'aturada ha estat d'un 14,8% a la regió metropolitana nord de Barcelona, d'un 11% a la sud, d'un 13,6% al Camp de Tarragona, d'un 12,6% a la Catalunya Central, d'un 8,8% a Girona, d'un 13,1% al Penedès, i un 5% a les Terres de l'Ebre. A Barcelona ciutat el 4,7% dels professionals han secundant la protesta.
Per àmbits, la conselleria ha dit que el 4,7% dels professionals de salut mental i addiccions està secundant la protesta; el 6% dels que treballen a atenció hospitalària; el 7,8% dels de l'àmbit de l'atenció intermèdia; el 12,2% dels d'atenció primària i comunitària i el 0,9% dels del transport sanitari. Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha xifrat el seguiment de la protesta en un 58% a tota Catalunya.
Per la seva banda, el sindicat Metges de Catalunya (MC) ha xifrat el seguiment de la vaga convocada per aquest divendres en un 58% al global de Catalunya. En concret, a la demarcació de Barcelona ha situat el seguiment en el 60%, a Girona, en un 43%, a Tarragona, en un 40%, i a Lleida, en un 32%.
Per àmbits assistencials, l'atenció primària, ha tingut un seguiment del 64%, segons el sindicat, i a l'atenció hospitalària, el seguiment ha estat del 52%.