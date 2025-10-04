SANITAT
El seguiment de la vaga de metges és minoritari a Lleida però anul·la operacions
Al voltant del 4%, segons Salut, i del 32%, segons Metges de Catalunya. El delegat del sindicat a l’hospital Arnau afirma que només es van fer les intervencions d’oncologia i les urgents
“No volem cap privilegi, només una feina digna”, clamava José Ángel Montañés, delegat de Metges de Catalunya (MC), ahir a les portes de l’hospital Arnau de Vilanova. Va ser un dels metges que van secundar la vaga estatal convocada per l’Agrupació per un Estatut Mèdic i Facultatiu (APEMYF) davant de la negativa del ministeri de Sanitat a millorar les seues condicions laborals en un estatut marc propi. Durant el matí, amb dades oficials del 70% dels centres catalans, l’aturada va tenir un seguiment del 3,9% al pla i del 4,5% al Pirineu, segons el departament de Salut. Durant la tarda, amb dades del 58% dels centres, va ser del 2,5% al pla i nul al Pirineu. Per la seua part, el sindicat català va afirmar que la vaga va ser secundada pel 32% dels metges a la demarcació. A tot Catalunya, el seguiment va ser de l’11,1% segons Salut, i del 58% segons MC. Lleida va registrar el més baix en tots dos casos.
Montañés, que treballa a l’hospital Arnau, va explicar que al centre “hi ha hagut un seguiment del 67%” i va detallar que va arribar al 80% als quiròfans, on “només s’ha portat a terme la cirurgia oncològica i la que no es podia demorar”, va indicar. Mentrestant, la jornada va transcórrer amb certa normalitat als CAP de la ciutat. En alguns hi havia cartells que avisaven que les visites es podrien veure afectades per la vaga, però tots els pacients consultats van afirmar que no van tenir cap problema.
A Barcelona, uns 2.000 facultatius es van concentrar a les portes del departament de Salut i van recordar que la d’ahir va ser “només” la primera d’una sèrie de mobilitzacions.
Reclamacions
La principal reclamació dels metges consisteix en la reducció dels seus horaris. “El tercer acord de l’ICS va millorar certes coses, però tornaran a empitjorar si l’estatut marc [comú per a tots els sanitaris] surt com està plantejat”, va lamentar Montañés. Així, el col·lectiu reclama reduir la jornada de les 37,5 actuals a les 35 hores setmanals. A més, “els descansos mínims no són suficients, no es contempla la possibilitat d’una jubilació anticipada i les guàrdies haurien de cotitzar”, va afegir. Respecte a les guàrdies, va explicar que en festius són de 24 hores, amb treball ininterromput. “És impossible que un professional pugui estar en les mateixes condicions a les 3 del matí que a les 3 de la tarda, el departament de Salut pot manejar l’horari i té més potestat de la que vol reconèixer per intentar millorar la nostra situació”, va concloure Montañés.