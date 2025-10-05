SUCCESSOS
“Es va fer passar per una nena per enganyar a la meua filla d'onze anys per Roblox”: mares de Lleida avisen del perill del xat
Una mare d’Alcarràs explica que havia aconseguit parlar amb la menor per WhatsApp. “Es pot restringir el xat per evitar riscos”, recomana una altra
Una mare d’Alcarràs explica a SEGRE que una dona adulta es va fer passar per una nena per poder contactar amb la seua filla, d’11 anys, a través de la plataforma de videojocs Roblox. “Vam veure que estava obsessionada per connectar-se i al comprovar el xat vam veure que li havia contactat una persona, amb una imatge de perfil d’una nena, que deia que era una antiga amiga de la meua filla”, afirma.
Els pares van demanar a la nena que no contestés però davant de la insistència de l’altra persona va acabar facilitant-li el seu número de mòbil. “Li va començar a escriure per WhatsApp i fins i tot li trucava a la nit; tanmateix, a la meua filla li tenim restringit el mòbil i no van arribar a parlar”.
Segons la mare, s’explicaven coses del dia a dia i sospita que la intenció era enganyar-la perquè li donés informació personal. La família també es va assabentar que un altre individu, no saben si menor o adult, havia contactat amb la nena a través del videojoc.
“Li va dir que si li guanyava una partida o li enviava diners de Roblox o accessoris de la plataforma serien novios”, assegura. Per sort, van poder actuar a temps i no va anar a més. “El vam eliminar per complet i li vam explicar els riscos que podria tenir contactar amb desconeguts però és necessari informar els pares perquè vigilin”, assenyala.
Una altra mare de Lleida explica a SEGRE que al saber que podria donar-se el cas que adults contactin amb menors a través d’aquesta plataforma, ja van prendre mesures i en el cas de la seua filla li van restringir el xat perquè no pogués rebre missatges ni enviar-los a desconeguts. “Intenten contactar i mai saps qui hi pot haver darrere, per la qual cosa cal explicar-los que no han d’usar el xat si no coneixen l’altra persona i que si els demanen dades de qualsevol tipus, no els donin.”
Aquesta mare assegura que a la seua filla li han explicat els senyals d’alerta. “Segons com està redactat el missatge, ja pots veure que no és d’un nen”, apunta.
Investigació oberta a Lleida per corrupció de menors
Segons la memòria de la Fiscalia, el Jutjat d’Instrucció 1 de Lleida va obrir l’any passat una investigació contra un individu acusat d’utilitzar Roblox per contactar menors, com va avançar SEGRE. Fonts judicials apunten que s’investiga una persona que podria haver utilitzat un perfil fals en el joc i que aquest compta amb usuaris molt joves, d’entre 8 i 12 anys.
La investigació que es va iniciar a Lleida va detectar altres víctimes en diferents punts de l’Estat. Les diligències estan obertes per un presumpte delicte de corrupció de menors.
La Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència i l’Associació Espanyola de Pediatria han detectat en consulta un increment de casos de nens i adolescents amb “símptomes preocupants” relacionats amb l’ús del xat de Roblox.