Autobusos elèctrics, renaturalització d'espais o el nou Hub Cívic del Clot, entre els projectes del Pla EDIL de Lleida
L'ajuntament també destinarà part la subvenció estatal de 6 milions d'euros a impulsar diversos projectes de millora urbana als barris de la primera corona de la ciutat
L'ajuntament de Lleida ha anunciat aquest dilluns l'ajut de 6 milions d'euros atorgada pel govern espanyol en el marc del Pla d'Estratègia de Desenvolupament Integral Local (Pla EDIL), tal i com va publicar SEGRE dissabte.
Aquesta subvenció suposa el 40% dels 15 milions d'euros subvencionables que inclouen el conjunt del pla, valorat en 20 milions d'euros. L'alcalde Fèlix Larrosa ha celebrat la resolució del Ministeri d'Habitatge i ha dit que aquesta primera aportació permetrà accelerar les actuacions, previstes entre el 2026 i 2029. "Anticipem dos anys la implantació", ha assenyalat. El Pla EDIL inclou, entre altres, la compra d'autobusos elèctrics, la renaturalització d'espais verds o el nou Hub Cívic del Clot.
En concret, el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha seleccionat Lleida com un dels municipis beneficiats de la convocatòria del Pla EDIL amb 6.018.820 euros provinents dels fons europeus FEDER. El conjunt del projecte presentat per la capital del Segrià ascendeix a 20 milions d'euros, dels quals 15 es consideren subvencionables.
El pla inclou diferents projectes de transformació urbana que beneficiaran 48.700 ciutadans dels barris d'Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, Rambla de Ferran-Estació, Noguerola i Príncep de Viana-Clot, a més del Hub de Balàfia, ja que el projecte implica la descentralització de serveis dels barris de la primera corona. En canvi, no s'hi ha inclòs el Centre Històric ja que aquest barri tindrà un pla propi que el consistori preveu presentar dilluns vinent.
L'objectiu, ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, és millorar l'accés de la ciutadania a l'administració electrònica, promoure l'accés a l'habitatge, implementar noves tecnologies per a la millora de la seguretat i fomentar la promoció econòmica, la sostenibilitat, la inclusió social i la participació ciutadana. Les actuacions es posaran en marxa entre el 2026 i el 2029 i busquen aconseguir "una ciutat més empàtica, amable, verda, tranquil·la, segura i moderna", ha afegit Larrosa.
Diferents actuacions
El pla contempla tres eixos. El primer, referent a les noves oportunitats, inclou 8 actuacions valorades en 8,3 milions d'euros per a la millora de la qualitat de vida generant nous espais de convivència i d'atenció social, amb la millora d'espais urbans naturals, l'augment de la dotació del parc públic d'habitatge, la prevenció del risc de catàstrofes, les mesures per combatre el canvi climàtic, la dinamització econòmica, així com l'adopció de mesures tecnològiques per a la millora de la seguretat ciutadana.
Entre altres, inclou 1,6 milions per la posada en marxa del Viver d'Empreses AgrioBioTech, 1 milió en actuacions per prevenir la inundabilitat del marge dret del riu Segre i 1,3 milions d'euros a la renaturalització i millora d'espais urbans natural.
Pel que fa al segon eix, que pretén retallar distàncies a la primera corona de Lleida, preveu 4 actuacions valorades en 9,9 milions per tal de descentralitzar i descongestionar d'equipaments socials les àrees de la ciutat que tenen gran concentració de persones en situació vulnerabilitat. Així mateix, preveu reforçar la infraestructura de mobilitat urbana per aconseguir una millor connectivitat entre barris i perquè aquests barris accedeixin a importants serveis públics (com els hospitals) que es troben fora de l'àmbit d'actuació, mitjançant la incorporació de vehicles que generin menys emissions i sorolls, millorant la qualitat de vida de les persones residents dels barris per on circulen.
Finalment, l’eix dels serveis públics accessibles i sostenibles, contempla 4 actuacions valorades en 1,6 milions d'euros per a desenvolupar eines i plataformes electròniques que afavoreixin l'accessibilitat de la ciutadania a l'administració local, oferir assistència tècnica i telefònica per a tràmits electrònics de l'àmbit dels serveis socials i atenció ciutadana en general, millorant l'eficiència, l'accessibilitat i la transparència.