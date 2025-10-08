SANITAT
Aquests són els principals motiu de visites als CAP de Lleida: “després de la pandèmia es controlen més les patologies cròniques”
Les memòries sanitàries publicades pel departament de Salut recullen les principals causes de consulta
Les espondilopaties i espondiloartropaties, malalties de la columna vertebral com la cervicàlgia, dorsàlgia, lumbàlgia, ciatàlgia o la inflamació del raquis, són el principal motiu de consulta entre els adults als CAP catalans. L’any passat van resultar el diagnòstic més freqüent a totes les regions sanitàries, incloses les de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran, segons mostren les memòries sanitàries que el departament de Salut ha publicat recentment. Les infeccions de les vies respiratòries altes van ser la següent patologia més comuna.
Mònica Solanes, doctora del CAP Onze de Setembre i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), explica que les patologies de la columna “van molt vinculades a l’edat, tant en homes com en dones”. No obstant, hi ha nombrosos casos per accidents de trànsit i per activitats laborals amb molta càrrega de pes, indica.
La malaltia de la columna més freqüent és la lumbàlgia. “Fem proves i derivem els pacients que necessiten intervencions com infiltracions o cirurgies”, indica Solanes. No obstant, a l’Atenció Primària reben teràpies de fisioterapeutes i “donem indicacions i pautes perquè els pacients duguin a terme exercicis a casa”.
Per prevenir o pal·liar danys a l’esquena, Solanes recomana la natació, pilates, ioga i taitxí. “Hem de pensar a tirar les espatlles i el cap cap enrere per no encorbar-nos, així com flexionar les cames i recollir els braços quan carreguem pes”, afegeix.
El 2023, la hipertensió arterial va ser la malaltia amb més freqüència de pacients als CAP. En canvi, l’any passat no va aparèixer entre els cinc diagnòstics més prevalents. La diabetis, que el 2023 va ser la segona al rànquing, també desapareix de la llista.
En aquest sentit, val a matisar que fins fa dos anys es mesurava la freqüentació d’usuaris (és a dir, les vegades que acudeixen al CAP per un mateix motiu), mentre que a partir del 2024 es mesuren les patologies més prevalents. “Després de la pandèmia es va notar molt la necessitat de controlar aquestes patologies cròniques, i l’any passat ja vam recuperar el ritme”, explica Solanes.
Neuròlegs de tot l’Estat debaten com tractar els ictus
L’hospital Arnau de Vilanova acull entre ahir i demà l’edició 31 del curs de malalties cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), amb la participació de 35 neuròlegs residents i 37 docents de prestigi de tot l’Estat. Es tracta d’una formació de tres dies amb sessions teòriques i pràctiques sobre els principals avenços mèdics en el tractament de l’ictus.
Francesc Purroy, director clínic territorial de Neurologia, va explicar que aquest curs compta amb una llarga trajectòria de més de tres dècades, “i aquest any es reuneixen els millors professionals de la Neurologia a Lleida”, va afirmar. La formació tracta aspectes com la prevenció de l’ictus, l’harmonització de l’Atenció Primària i l’hospitalària, la rehabilitació, la revisió de tècniques diagnòstiques com l’ecografia i els nous tractaments, entre altres qüestions.