ECONOMIA
La Paeria de Lleida suavitza entre un 7% i un 11% la pujada prevista en la taxa de brossa del 2026
Redueix la part variable i canvia el còmput per habitatge ampliant el tram més ‘barat’ de 100 a 110 m2 i creant-ne un altre per als més grans de 350. Congela impostos i augmenta les taxes un 2,75%
El govern de la Paeria proposa per al 2026 la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el de Construccions i Obres (ICIO), el d’Activitats Econòmiques i la plusvàlua, així com una rebaixa del 2,5% del de circulació (vegeu el desglossament lateral). En canvi, les taxes s’incrementaran un 2,75% (la mitjana de l’IPC de Lleida i Catalunya), excepte les vinculades amb serveis educatius, a les persones i a l’ocupació, que també es mantindran sense canvis.
Així mateix, preveu suavitzar el 2026 entre un 7% i un 11% la pujada de la taxa de recollida de la brossa prevista ja en una disposició addicional en les ordenances d’aquest any, després del substancial increment aplicat a l’actual exercici. D’una banda, redueix la part variable establerta per habitatge i de l’altra modifica el còmput per metres quadrats d’habitatge ja que amplia el primer tram, el més econòmic, d’un màxim de 100 m2 a 110 i n’afegeix un altre per als més grans de 350.
Les ordenances actuals indicaven que el 2026 tots els veïns sense recollida porta a porta (només hi ha a Ciutat Jardí) pagarien una taxa fixa de 81,05 euros i una de variable de 47,10 per pisos de fins a 100 m2; de 69,75 pels d’entre 100 i 170 m2; i de 92,35 pels de més de 170. En canvi, ara proposa un import fix de 83,28 euros, però el variable passa a ser de 36,84 euros per als habitatges de fins a 110 metres quadrats; de 58,03 per als d’entre 110 i 170; de 79,23 per als de 170 fins a 350 metres quadrats i de 114,56 per als de més de 350.
Així, per exemple, un pis de 90 m2 pagarà 120,12 euros, en comptes de 128,15; i un que tingui entre 100 i 110 metres també pagarà aquests 120,12 quan la disposició transitòria preveia que fossin 150,80. La tinenta d’alcalde responsable d’Economia, Carme Valls, va xifrar en 8.000 les vivendes d’entre 100 i 110 metres que entraran ara en el tram més barat, mentre que n’hi ha 755 de més grans de 350 metres.
Pel que fa a l’Horta, la tarifa fixa passa de 56,30 euros a 57,85 euros, però la variable baixa de 34,15 a 28,77, amb la qual cosa el rebut serà de 86,62 euros en comptes de 90,45. En les tarifes del porta a porta la reducció és similar.
Valls va assenyalar, en aquest sentit, que mantenen la voluntat de modificar en el futur el criteri de superfície de l’habitatge pel de persones empadronades, quan les dades del padró ho permetin, perquè “pagui més que més genera”.
La zona blava per a veïns de l’Horta, més econòmica
El govern municipal planteja la congelació de les tarifes de la zona blava, així com una modificació de l’ordenança de mobilitat per incorporar una millora per a les persones que viuen a l’Horta i tenen els seus vehicles domiciliats a Lleida.
Així, a partir d’ara podran disposar de targeta de resident de zona blava i aparcar d’aquesta manera a les àrees regulades amb parquímetre a un preu més econòmic. Valls va explicar que aquesta decisió té per objectiu “compensar” els veïns de les partides que es veuen obligats a desplaçar-se al centre urbà “per a tot, fins i tot per comprar el pa, i pagar zona blava”.
D’altra banda, una altra de les novetats de les ordenances fiscals del 2026 és que les famílies monoparentals tindran la mateixa bonificació en l’IBI que les nombroses. Les ordenances d’aquest any determinen que els titulars d’un habitatge amb condició de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent a l’habitatge habitual de 120 euros, amb el límit que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota.
Per a les que tinguin ingressos inferiors dos vegades a l’Iprem se’ls aplicarà una bonificació de 170 euros.D’altra banda, cedir un pis a la borsa d’habitatge social tindrà una bonificació del 95 per cent, en lloc del 90 per cent actual.
Rebaixa del 2,5% en l’impost de circulació, el més car de l’Estat
La proposta inclou una rebaixa del 2,5% en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (o de circulació). L’edil Carme Valls va argumentar que la voluntat és “beneficiar els ciutadans que paguin els seus impostos a Lleida, reduint un impost que feia molts anys que no es modificava, i això repercuteix directament en les persones que tenen els seus vehicles i habiten a Lleida”.
Un estudi d’Automobilistes Europeus Associats indica que els residents a Lleida (com els de Barcelona i Tarragona) paguen l’impost de circulació més car de l’Estat espanyol, un 15,5 per cent més elevat que els de Madrid.