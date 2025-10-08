Per què la jutge no va ordenar dilluns l’ingrés a la presó de l'acusat de violar la seva filla de 21 anys?
L’alarma social no és motiu d’empresonament cautelar. El legislador prefereix cent culpables al carrer abans que un innocent a la presó.
Perquè no hauria pogut fer-ho ni tan sols en el supòsit que hagués volgut. La jutge no té la clau de la presó; té la de la llibertat. No pot empresonar preventivament ningú si no ho sol·licita almenys una de les acusacions; en canvi, encara que totes ho demanessin, podria no fer-ho.
En aquest cas cap acusació no ha demanat presó, per la qual cosa la jutge no hauria pogut dictar-la dilluns passat de cap manera. Com s’explica avui a l’editorial del diari, la presó cautelar només es pot dictar quan es presenta almenys un d’aquests tres riscos: que l’acusat fugi, que reincideixi o que destrueixi proves.
Si no se’n presenta cap, no es pot dictar presó preventiva encara que el delicte imputat sigui molt greu. L’alarma social no és motiu d’empresonament cautelar. El legislador prefereix cent culpables al carrer abans que un innocent a la presó.
El fet que la Fiscalia no demanés presó porta a presumir que creia que no hi havia risc de fuga, de reincidència ni de destrucció de proves, i que per evitar les dos últimes coses era suficient la mesura de prohibició d’acostament a la víctima, menys costosa que la presó. Aquesta mesura va ser trencada ahir i ara és possible que la Fiscalia canviï la seua petició i entregui a la jutge la clau de la presó. En aquest supòsit la magistrada, llavors sí, si ho considera pertinent, podrà ordenar-la. O no. Avui sortirem de dubtes.