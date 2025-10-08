La zona blava de Lleida serà més econòmica pels veïns de l'Horta
És una mesura que es planteja la Paeria per "compensar" els desplaçaments que han de fer en cotxe
El govern municipal planteja la congelació de les tarifes de la zona blava, així com una modificació de l’ordenança de mobilitat per incorporar una millora per a les persones que viuen a l’Horta i tenen els seus vehicles domiciliats a Lleida. Així, a partir d’ara podran disposar de targeta de resident de zona blava i aparcar d’aquesta manera a les àrees regulades amb parquímetre a un preu més econòmic. Valls va explicar que aquesta decisió té per objectiu “compensar” els veïns de les partides que es veuen obligats a desplaçar-se al centre urbà “per a tot, fins i tot per comprar el pa, i pagar zona blava”.
Famílies monoparentals
D’altra banda, una altra de les novetats de les ordenances fiscals del 2026 és que les famílies monoparentals tindran la mateixa bonificació en l’IBI que les nombroses. Les ordenances d’aquest any determinen que els titulars d’un habitatge amb condició de família nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent a l’habitatge habitual de 120 euros, amb el límit que aquest import representi com a màxim el 90% de la quota. Per a les que tinguin ingressos inferiors dos vegades a l’Iprem se’ls aplicarà una bonificació de 170 euros. D’altra banda, cedir un pis a la borsa d’habitatge social tindrà una bonificació del 95 per cent, en lloc del 90 per cent actual.