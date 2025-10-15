TECNOLOGIA
La Universitat de Lleida dissenya un robot que es mou en totes direccions sense maniobrar
Anomenat TRIA-BOT, en el qual prova sensors
El Laboratori de Robòtica de la Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat una plataforma mòbil, denominada TRIA-BOT, que es pot moure cap a totes les direccions sense fer maniobres. Ha estat dissenyat per Elena Rubies i David Martínez com a eina de formació per als estudiants, malgrat que es pot utilitzar per a qualsevol aplicació que es desenvolupi en terrenys plans, com en l’interior d’un pis o un edifici.
Els resultats de l’avaluació i calibratge de la plataforma han estat publicats a la revista Applied Sciences. Està equipat amb tres omnirodes, cada una accionada per un servomotor digital amb capacitats de control de velocitat. Les rodes sempre estan en contacte amb el terra, de manera que no són propenses a derrapar. “La majoria de companyies robòtiques aposten per fer servir cames als robots, però el cost i complexitat de control i funcionament no les justifica en aplicacions en què el terra sigui pla”, diu el director del laboratori, Jordi Palacín. Rubies va proposar un petit robot amb roda omnidireccional de baix cost fabricat amb impressió 3D, però la seua mida dificultava la inclusió de sensors i bateries de llarga durada, així com l’execució de tasques complexes.
L’equip ha desenvolupat una altra plataforma que sí que permet incorporar un LIDAR (sistema de mesurament i detecció amb làser) o un GPS i mesuradors de temperatura, humitat i CO2 i s’hi pot afegir una estructura “per a tasques complexes com transportar paquets i guiar persones en museus, estacions o aeroports”. El laboratori es planteja estudis per implementar trajectòries complexes, moviment en exteriors i tasques col·laboratives amb múltiples plataformes omnidireccionals.