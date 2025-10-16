ECONOMIA
Larrosa diu que abaixar 2 punts l’IBI com demana Junts costa un milió
És el que deixaria d’ingressar la Paeria, però Cervera insisteix en aquesta reclamació
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va advertir ahir que reduir dos punts l’IBI –com demana el grup municipal de Junts– comportaria que l’ajuntament deixi d’ingressar un milió d’euros, la qual cosa afectaria “iniciatives de funcionament de la ciutat”. Així ho va manifestar en una entrevista a Lleida TV, en la qual va assenyalar que cal veure si és possible arribar a equilibrar el pressupost amb aquesta reducció. Malgrat aquestes reticències, va afirmar que té la voluntat d’“arribar a acords” i que parlaran amb tots els grups de l’oposició fins a l’últim moment.
Divendres passat, la proposta de noves ordenances fiscals presentada per l’equip de govern socialista va ser rebutjada en la comissió informativa de Bon Govern amb els vots en contra de tota l’oposició excepte de la regidora del Comú, que es va abstenir. El ple convocat per demà inclou la tramitació d’aquest expedient, per la qual cosa el govern disposa de poc més de 24 hores per aconseguir el suport necessari, que als exercicis anteriors sempre ha estat el de Junts.
Precisament, la portaveu d’aquest grup, Violant Cervera, va admetre que “és complicat” aplicar aquesta reducció de l’IBI perquè “el 2024 ja el vam abaixar dos punts [a proposta seua], per la qual cosa serien quatre en tres anys, però creiem que és necessari”. “La pressió fiscal és massa alta i nosaltres i els nostres antecessors sempre ho hem reivindicat”, va afegir. Va considerar que encara que sigui difícil fer baixades “brusques”, cal continuar en aquesta línia buscant altres vies d’ingressos i també va opinar que l’ajuntament té “una mica de marge” per ajustar pressupostos.
D’altra banda, Larrosa va apuntar que la nova concessió del servei de recollida de les escombraries, que és a punt de ser adjudicada, permetrà crear la base tecnològica perquè la taxa es pagui en funció dels residus que generi cada habitatge. “Si genero més he de pagar més, si genero menys, he de pagar menys”, va concloure.
ERC planteja congelar la taxa de les escombraries
El grup d’ERC va registrar ahir les seues al·legacions a les ordenances fiscals, en les quals planteja dos propostes diferents. En la primera planteja congelar la taxa d’escombraries, incorporant l’ampliació a habitatges de fins a 110 m2 en el primer tram i un sistema de reducció automàtica de 20 euros per l’ús de les deixalleries, a més d’una disposició transitòria per constituir un grup de treball per aplicar la taxa en funció de la generació de residus. La segona opció, per facilitar un acord amb el govern, proposa mantenir la pujada de les escombraries per al 2026, però compensar-la amb una reducció de 4 punts de l’IBI.
Així mateix, el Comú planteja dos esmenes. D’una banda, ajustar les tarifes de la recollida de residus comercials perquè sigui menor per als petits establiments. I, de l’altra, una reducció del 25%, en lloc del 5% que preveu el govern, per als qui apliquin el sistema de recollida porta a porta.