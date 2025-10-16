Quatre detinguts per robatoris violents a Lleida
Assalts als carrers Companyia, Doctor Combelles i Salmerón
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dimarts un home de 44 anys per un robatori violent al Centre Històric. Els fets van tenir lloc a les 16.20 hores, quan els agents van arrestar un individu al carrer Companyia com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a una altra persona, a qui va voler robar-li el mòbil.
Ahir, van arrestar dos joves de 21 i 24 anys per un robatori amb violència al carrer Doctor Combelles i un altre, de 24 anys, per un altre assalt al carrer Salmerón.
Una denúncia per drogues a Pius XII
La Urbana va denunciar dimarts una persona per tinença i consum de substàncies estupefaents a la via pública, concretament al carrer Pius XII. Després d’obrir les diligències corresponents, els agents van decomissar les substàncies trobades. D’altra banda, ahir de matinada una patrulla va instruir una denúncia contra un ciutadà per infracció de la Llei Orgànica 4/2015, al carrer Comtes d’Urgell, per no respectar el descans dels veïns.