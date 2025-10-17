PAERIA
El govern i Junts ultimen un pacte per a les taxes
Mantindran avui una última reunió a les 8.30, només una hora abans del ple. Tot apunta que arribaran a un acord
El govern municipal del PSC i el grup de Junts faran avui a primera hora una última reunió per intentar arribar a un acord per aprovar les ordenances fiscals. La trobada es farà una hora abans de l’inici del ple extraordinari per al seu debat i votació. Malgrat que tot apunta que arribaran a un acord, la reunió arriba després de diversos dies de negociacions entre els dos grups que no van avançar fins ahir. Una de les principals exigències de Junts per donar suport a les ordenances és reduir dos punts l’IBI, una mesura que la seua portaveu, Violant Cervera, va admetre que “és complicada” d’aplicar perquè “el 2024 ja el vam abaixar dos punts [a proposta seua], per la qual cosa serien 4 en 3 anys”, però ho va considerar necessari per rebaixar la pressió fiscal de la ciutadania. Sobre això, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir dimecres que reduir dos punts l’IBI comportaria que la Paeria deixi d’ingressar un milió d’euros i que afectaria iniciatives de funcionament de la ciutat. Malgrat això, va mostrar voluntat d’arribar a un acord.
El PSC, amb 9 edils, necessitaria almenys el suport del PP, Junts o ERC, tots ells amb cinc, per sumar majoria (fixada en 14 vots) i aprovar les ordenances. Populars i republicans hi votaran probablement en contra. Els dos anys anteriors el suport de Junts al PSC ha estat clau per aprovar tant les ordenances com els pressupostos de la Paeria.