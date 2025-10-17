ALIMENTACIÓ
“L’ús de pantalles influeix en l’augment de l’obesitat infantil”
Ho afirma a Agrònoms la directora general de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Un de cada tres nens pateix excés de pes
Un de cada tres nens espanyols de 6 a 9 anys pateix sobrepès o obesitat. Encara que la prevalença ha baixat en els últims anys, “es manté o augmenta una mica entre les famílies amb una renda anual de menys de 18.000 euros”, segons va indicar ahir la directora general de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), Ana María López-Santacruz, que va inaugurar el curs a la facultat d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL). Es va referir a l’últim estudi Aladino del 2023, que mostra que “també hi influeix el sedentarisme o l’ús de pantalles, ja que els nens que les utilitzen més estan més exposats a la publicitat d’aliments insans”, va explicar.
Amb l’objectiu de “minimitzar i retardar l’obesitat en nens”, l’AESAN va elaborar una guia de recomanacions que van derivar en el reial decret de menjadors escolars que el Govern central va aprovar l’abril passat. La norma prohibeix la venda de begudes ensucrades, energètiques o de brioixeria industrial en col·legis i instituts, entre altres mesures. “L’OMS i l’UNICEF ens han felicitat, pocs països el tenen i estem convençuts que tindrà un impacte enorme”, va valorar.
Va explicar que els brots infecciosos per consumir aliments en els quals hi ha bacteris com la salmonel·la, listeria o E. coli continuen sent recurrents, i els va associar a la poca cocció. “Últimament, està de moda menjar les hamburgueses poc fetes, sagnants, però és un risc perquè poden tenir E. coli”, va alertar. “A una persona adulta no li passarà gaire, més enllà d’una diarrea, però hi ha un risc gran en persones ancianes o embarassades”, va afegir.
Finalment, López-Santacruz va mostrar la seua preocupació per la proliferació de mentides sobre seguretat alimentària. Va desmentir la creença per part de molts agricultors que els productes importats de països extracomunitaris tenen menys controls fitosanitaris que els estatals, sobre la qual cosa va assegurar que “se’ls aplica els mateixos criteris que a qualsevol aliment, independentment de l’origen”. Va negar també la idea que el sucre és intrínsecament dolent, sinó que “depèn de la dosi”, i va parlar sobre la preocupació excessiva pel mercuri en el peix, especialment en la tonyina enllaunada. “Són tonyines petites, per la qual cosa el seu mercuri és molt similar al dels lluços o els bacallans. No hi hauria problema a menjar tres llaunes a la setmana, tot i que és millor variar el peix,” va afirmar.
L’AESAN té competències en l’avaluació (base científica) i gestió (decisions polítiques) de riscos alimentaris, així com a la seua publicació i difusió. Compta amb un comitè de 20 científics, del qual han format part tres de la UdL.
Agrònoms edita un llibre per commemorar el seu 50 aniversari
La UdL ha editat un llibre per commemorar el 50 aniversari que la facultat d’Agrònoms va celebrar durant el curs 2022-23. Coordinat pels professors Immaculada Recasens i Jordi Graell, inclou la llista de professors, personal i els gairebé 11.000 titulats durant aquest mig segle. “Els inicis van ser molt lents i precaris, només hi havia un edifici que es va adaptar amb una aula i un laboratori, però va créixer sobretot a partir del 1990 i ara és referent com l’únic centre d’Agrònoms a Catalunya”, va explicar Graell, director de l’escola.
Projecten un espai per a la docència amb drons
“Estem treballant per aconseguir un dronòdrom al campus, una instal·lació que permeti fer docència i investigació amb drons aplicats a cultius”, va explicar ahir Jordi Graell, director de la facultat d’Agrònoms, durant la inauguració del curs. També va indicar que esperen inaugurar a finals d’any una sala de simulació veterinària a la biblioteca, com ja va avançar aquest diari.
Entre els principals reptes també va assenyalar la necessitat d’engegar la granja experimental de Mollerussa i el servei d’Urgències veterinàries a l’hospital de Torrelameu, així com la reforma de la planta pilot d’aliments. “Hem superat els 2.400 estudiants, amb plena matrícula en els graus, i hi ha hagut un increment continu d’estudiants de primera preferència”, va celebrar Graells. En l’acte inaugural també van participar el vicerector Narciso Pastor i la cap d’estudis d’Agrònoms, Cristina Fernández.