TRIBUNALS
L’Audiència manté a la presó l’acusat del brutal atac a mossos al barri de la Mariola de Lleida
Considera que hi ha risc de fuga i compta amb un llarg historial de fugides
L’Audiència de Lleida ha rebutjat l’excarceració d’I.G.G, el principal sospitós del brutal atac que sis agents dels ARRO dels Mossos d’Esquadra van patir la mitjanit del 27 al 28 d’abril a la Mariola. El tribunal el manté a presó al detectar “l’existència d’un important risc de fuga”. Val a recordar que la Fiscalia li imputa quatre delictes d’homicidi dolós en grau de temptativa i dos delictes de lesions greus amb utilització d’instrument perillós –una barra de grans dimensions–, amenaces i desordres públics.
El sindicat USPAC, que representa els policies ferits i exerceix l’acusació particular, considera que és autor de sis delictes de temptativa d’homicidi, la qual cosa podria suposar una petició de fins a 90 anys de presó.
L’investigat, representat per l’advocat Joan Argilés, va recórrer davant de l’Audiència l’ordre de presó que va dictar el passat 11 de juny el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida després de l’arrest i ingrés preventiu a la presó. Va sol·licitar que se’n decretés la posada en llibertat amb càrrecs. El tribunal ha analitzat el cas i recorda que l’investigat “ha estat detingut en més de 30 ocasions per la policia, 16 de les quals després d’haver estat emeses requisitòries de cerca i captura i ingrés a la presó, i té un llarg historial de fugides tant de centres penitenciaris com de diverses actuacions dels cossos de seguretat”.
A més assegura que el risc de fuga “augmenta tenint en compte que després dels fets, l’investigat va fugir amb part de la seua família a les localitats de Reus i Almeria”. Per tot això, considera que la mesura de presó provisional és “necessària i proporcionada”.
I.G.G. va ser arrestat la matinada de l’11 de juny en un pis dels blocs Grup Mariola en un operatiu amb més d’una cinquantena d’agents, inclosos d’elit. Quatre homes més, entre els quals el pare i un fill del principal sospitós, van ser detinguts el 19 de juny i van quedar en llibertat amb càrrecs.
L’agressió es va produir quan els Mossos van acudir a la Mariola al ser alertats d’una batalla campal entre dos grups, arribant a participar-hi unes 200 persones. La turba va atacar els agents de l’ARRO, entre ells un sergent i un caporal, de manera sorprenent. Quatre van haver de rebre punts de sutura, 57 en el seu conjunt i 20 només un d’ells.