UNIVERSITAT
Un centenar d’inscrits en els ‘mini cursos’ de la Universitat de Lleida per a treballadors
El curs passat en va provar un, amb èxit, i per a l’actual en va oferir nou i aquesta setmana se’n van aprovar vuit més. Els alumnes obtenen una certificació oficial
La nova modalitat de formació de la Universitat de Lleida (UdL) denominada microcredencials, destinada bàsicament a persones que treballen i volen actualitzar-se, ha arrancat amb més d’un centenar de preinscrits. Es tracta de mini cursos de curta durada (des de tres dies) adaptades a les necessitats del mercat laboral i en el cas de la UdL la majoria són de l’àmbit sanitari. El curs passat en va oferir només un, a tall de prova, que va registrar 35 matriculats. “Va ser una experiència molt positiva que va funcionar molt bé, amb una valoració molt bona per part de les persones que el van cursar”, va indicar la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat, Paquita Santiveri, per la qual cosa en l’actual curs van optar per una oferta més àmplia.
La vicerectora va recordar que aquest curs tenen nou microcredencials aprovades, “de les quals tres s’estan impartint amb un total de 49 matriculats, dos no s’han pogut impartir i les 4 restants estan en període matrícula”. Va detallar que fins al moment “s’hi han preinscrit 99 persones, de les quals 40 ja estan matriculades i s’espera que el nombre continuï pujant”. A més, va apuntar que aquesta setmana es van aprovar vuit microcredencials més. “La valoració és molt positiva ja que són càpsules de formació que milloren les competències professionals. Permeten el reciclatge i fins i tot l’adquisició de noves competències, la qual cosa millora la seua inserció laboral”, va assenyalar, i va subratllar que “és un format de cursos que ha arribat per quedar-se i que probablement s’anirà incrementant en els propers anys”.
Amb aquests mini cursos, les persones que treballen o estan en transició professional poden requalificar-se o complementar estudis sense haver de cursar un grau o un màster i obtenen una certificació oficial.
“Ens hi hem inscrit pel contingut i per la seua durada intensiva”
Amanci Llanes i Alba Ibars, metges residents d’Oncologia i Medicina de Família, respectivament, han cursat la microcredencial de ventilació mecànica no invasiva en urgències. Afirmen que han escollit aquesta formació sobretot pel seu contingut, però també per la seua curta durada (aquesta en concret és intensiva de tres dies). Argumenten que en les guàrdies veuen pacients que necessiten aquestes màquines, que tenen el seu grau de complexitat i és una bona manera d’aprendre a utilitzar-les sense dependre d’un adjunt i ser més autònoms.