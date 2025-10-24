Príncep de Viana i Pius XII renovaran les seues canonades quan acabin les obres de Rovira Roure
Les actuacions formen part d'un paquet d'inversions de 747.000 euros per al 2025 destinades a millorar la xarxa d'aigües de la ciutat
Les obres de renovació de les canonades que hi ha en marxa a les avingudes Balmes i Rovira Roure es replicaran a l’avinguda de Pius XII (en el tram entre Bisbe Irurita i el passeig de Ronda) i a l’avinguda Príncep de Viana (entre la plaça del Treball i la plaça Europa). Ambdues actuacions figuren entre les inversions previstes durant aquest any per millorar la xarxa d’aigües de la ciutat (contrapartida a la pujada de tarifes), amb pressupostos de 190.000 i 115.000 euros, respectivament. Així mateix, es preveu renovar la xarxa d’aigües i anul·lar l’actual dipòsit que dona subministrament als blocs Gaspar de Portolà, a la Mariola. El projecte, en exposició pública, preveu 60.000 €.
També està projectada la primera fase de la implantació de sistemes de retenció de sòlids a la canalització del riu (50.000 €) i renovacions de les xarxes d’aigua potable als carrers de la Campinya, on també es renovarà el clavegueram (140.000 €), i als carrers Rosa Parks (40.000 €), Tarragona (30.000), Doctora Castells (12.000) i Pi i Margall (35.000).
Les inversions previstes per a aquest any sumen 747.000 euros i inclouen la millora de la capacitat de la xarxa d’aigües pluvials als carrers Almeria i Costa dels Mangraners, així com la renovació de voreres a Alcalde Porqueres.