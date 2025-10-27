Foc al barri de Pardinyes: un cotxe crema i els bombers controlen el foc
El foc ha afectat una mica un altre cotxe
Un cotxe ha cremat aquest vespre al barri de Pardinyes, a Lleida. Pel que sembla, el cotxe, aparcat a la carretera de Corbins, hauria començat a cremar tot sol.
Un camió de bombers ha actuat de seguida un cop rebut l'avís per apagar el foc. Gràcies a que el cotxe cremat es trobava a certa distància dels altres cotxes, no hi ha hagut cap mal major, tot i que un cotxe proper ha quedat una mica afectat.