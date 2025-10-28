Condemnat a 6 anys de presó per agredir sexualment un noi a la canalització del riu a Lleida
L'Audiència veu creïble el relat de la víctima i la defensa apel·larà davant el TSJC
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 6 anys de presó i a 5 anys més de llibertat vigilada l'home acusat d'agredir sexualment un noi a la canalització del riu Segre la matinada del 16 de maig del 2024. En la sentència, el tribunal veu coherent i creïble al relat de la víctima, que durant el judici va declarar que el processat l'havia forçat a fer-li una fel·lació i va intentar penetrar-lo contra la seva voluntat. L'Audiència ha descartat que els fets puguin considerar-se una agressió sexual continuada, tal com defensava la Fiscalia, que sol·licitava una pena de 12 anys de presó. L'home també ha estat condemnat a indemnitzar la víctima amb 10.000 euros i, segons ha pogut saber l'ACN, la defensa preveu recórrer en apel·lació al TSJC.
La defensa manté que la versió de la víctima és l'única prova de càrrec directe i que no hi ha indicis que hi hagués violència. A més, aprecia una possible actitud negligent dels mossos que van acudir al lloc perquè no van interrogar possibles testimonis. El processat va declarar que dormia sota un pont i que a la zona hi havia més indigents, però els agents no els van prendre declaració ni els van agafar les dades. La defensa també qüestiona que el tribunal hagi donat per vàlida l'afecció psicològica del noi, malgrat que no hi ha informes que ho corroborin.
La víctima va declarar durant el judici que van coincidir fora d'un pub del carrer Panera i que es va oferir a acompanyar el processat fins al barri de Cappont perquè li anava de pas per anar a la residència d'estudiants on vivia. Durant la vista, va explicar que no recordava res del trajecte fins al riu, però va afirmar que a la zona de la canalització del Segre el processat va fer que caigués a terra, es va posar damunt seu i, mentre li subjectava amb força els braços, el va obligar a practicar-li una fel·lació. Posteriorment, va relatar, el processat va fer que s'abaixés els pantalons i la roba interior i el va intentar penetrar analment.
Per la seva banda, l'acusat va explicar que va ser el noi qui es va acostar a ell i que, mentre baixaven fins al barri de Cappont, el jove l'abraçava i se li insinuava. Allà al riu, va afegir, ell es va posar a terra i el jove es va posar al seu damunt, fent-li petons, carícies i tocant-li les parts íntimes. El processat va detallar que el noi es va despullar tot sol, però que ell no el va correspondre, i va negar que l'hagués agredit sexualment.