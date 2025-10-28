HABITATGE
Illa anuncia que comprarà diversos pisos socials dels blocs d’Inmocaixa
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar ahir que el proper 13 de novembre firmarà un acord amb la immobiliària Inmocaixa per adquirir 170 dels seus habitatges de protecció oficial situats a Lleida, Banyoles i Mollet del Vallès. No va concretar si la Generalitat comprarà tots o alguns dels 116 pisos del carrer Cal Bernet, els veïns dels quals van denunciar la seua situació a aquest diari i van aprovar afegir-se a una vaga de lloguers, o els 50 del mateix titular als Mangraners.
Veïns dels blocs de Cal Bernet, al barri de Copa d’Or, van denunciar que Inmocaixa no els renova els lloguers a l’acabar-se la protecció oficial de 10 anys i només els ofereixen comprar els seus pisos a preus de mercat, així com que hi ha una “falta total” de manteniment malgrat que paguen uns 85 euros anuals per aquest servei. Alguns d’ells també han presentat una demanda col·lectiva, a través del Sindicat de Llogateres, pel suposat cobrament indegut de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Els veïns de Cal Bernet van decidir, per unanimitat, afegir-se a la vaga de lloguers amb 68 famílies que viuen en altres blocs d’Inmocaixa a Catalunya. Impulsada pel Sindicat de Llogateres, des de l’abril ja han retingut més de 225.000 euros en un fons judicialitzat.