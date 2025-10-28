SALUT
Infermeres “saturades” per la “improvisació” amb la campanya de vacunes
Reclamen que no es portin a terme sense cita
Infermeres de Centres d’Atenció Primària (CAP) de tot Catalunya es van mobilitzar ahir per denunciar que “estem saturades, amb unes agendes atapeïdes que no ens permeten donar temps de qualitat als pacients”, va afirmar la delegada del sindicat Satse a Lleida, Sandra Maria Millera, a les portes del CAP de la Bordeta al costat d’una vintena de companyes. Van explicar que el nou model de “programació per motius”, en el qual es filtren a priori els motius de consulta dels pacients per derivar-los al personal més apropiat, duplica les visites perquè molts “pacients acaben derivats a infermeria per consultes que haurien de ser mèdiques, i han de venir al centre dos o tres vegades pel mateix motiu”.
A més, van valorar que la gestió “improvisada” de la campanya de vacunació contra la grip i covid ha estat “la gota que ha fet vessar el vas”, ja que les infermeres han de vacunar les persones que venen sense cita prèvia en els “buits” entre les seues consultes programades, “i si no hi ha buit es força”, va assegurar Millera. Aquesta organització provoca que “tot es retarda, algun pacient s’ha enfadat per haver d’esperar mitja hora o una hora” i a més “algun dia ens hem trobat sense disponibilitat immediata de vacunes per a la covid, sobretot al principi de la campanya, perquè van molt comptades”, va explicar la delegada.
El noranta per cent de les infermeres del CAP de la Bordeta consideren que la programació per motius no funciona i demanen revocar-lo, va assenyalar Millera.
Així mateix, reclamen que la campanya de vacunació es porti a terme a través de cites programades en tot cas. “La vacunació no és un acte improvisat de dos minuts, requereix seguretat i equitat”, va concloure.