TRIBUNALS
Condemnat a sis anys de presó per violar un noi a la canalització
L’Audiència de Lleida veu creïble el relat del denunciant, que l’acusat va negar, i la defensa recorrerà davant del TSJC. La Fiscalia sol·licitava una pena de dotze anys
L’Audiència de Lleida ha condemnat a sis anys de presó i a cinc anys més de llibertat vigilada un home per agredir sexualment un noi a la canalització del riu Segre la matinada del 16 de maig del 2024. El tribunal veu coherent i creïble el relat de la víctima, que durant el judici va declarar que el processat l’havia forçat a fer-li una fel·lació i va intentar penetrar-lo contra la seua voluntat. L’Audiència descarta que els fets puguin considerar-se una agressió sexual continuada, com afirmava la Fiscalia, que sol·licitava una pena de 12 anys de presó. L’home també ha estat condemnat a indemnitzar la víctima amb 10.000 euros.
La defensa preveu recórrer la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al considerar que la versió de la víctima és l’única prova de càrrec directa i no hi ha indicis que hi hagués violència. A més, aprecia una possible actitud negligent dels Mossos que van acudir al lloc perquè no van interrogar possibles testimonis. El processat va declarar que dormia sota un pont i que a la zona hi havia més indigents, però els agents no els van prendre declaració ni els van agafar les dades. La defensa també qüestiona que el tribunal hagi donat per vàlida l’afecció psicològica del noi, encara que no hi ha informes que ho corroborin.
La víctima va declarar durant el judici, que es va celebrar el passat 18 de febrer, que van coincidir fora d’un pub del carrer Panera i que es va oferir a acompanyar el processat fins al barri de Cappont perquè li anava de passada per anar a la residència d’estudiants on vivia. Durant la vista, va explicar que no recordava res del trajecte fins al riu, però va afirmar que a la zona de la canalització del riu Segre el processat va fer que caigués a terra, es va posar a sobre seu i, mentre li subjectava amb força els braços, el va obligar a practicar-li una fel·lació. Posteriorment, va relatar, el processat va fer que s’abaixés els pantalons i la roba interior i el va intentar penetrar analment.
Per la seua part, l’acusat va explicar que el jove l’abraçava i se li insinuava. Va afegir que el jove es va posar a sobre seu, fent-li petons, carícies i tocant-lo, però l’Audiència no li dona credibilitat i la dona a la versió de la víctima.