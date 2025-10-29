SERVEIS
Denuncien problemes per accedir en cadira de rodes a busos urbans de Lleida
L’ajuntament exigeix a l’empresa gestora del servei revisar i reparar totes les rampes d’accés. La concessionària acabarà aquesta setmana les inspeccions
La Paeria va exigir el passat 30 de setembre a l’empresa gestora del servei d’autobús urbans que revisi totes les rampes d’accés dels seus vehicles i repari les que no estan operatives després que un home amb mobilitat reduïda que anava en cadira de rodes no pogués pujar a almenys quatre busos perquè no els funcionaven. Els ha donat un mes de termini, que expira demà, i la firma concessionària preveu presentar al llarg d’aquesta setmana els resultats de les inspeccions. Aquesta demanda arriba arran d’un problema que va informar la Guàrdia Urbana el passat 25 de setembre, quan un home amb mobilitat reduïda que anava en cadira de rodes acompanyat de la seua filla estava esperant l’arribada d’un autobús per anar fins a la Bordeta.
El problema va ser que no va poder pujar a cap dels tres autobusos que van passar per aquesta parada perquè tenien la rampa d’accés avariada. Arran d’aquesta situació, els agents es van personar a la parada, van mediar amb la família i van deixar marxar el vehicle. No obstant, quan va arribar el quart autobús aquest també tenia avariada la rampa i davant aquesta situació, els agents van haver de pujar a pols a l’home amb la seua cadira de rodes al vehicle, acompanyar-lo tot el trajecte i descarregar-lo a la seua parada de destinació, al carrer Ignasi Bastús. Arran d’aquesta incidència l’àrea de concessions de la Paeria va emetre un informe en el qual destacava que l’empresa concessionària, Autobusos de Lleida SA, tenia l’obligació contractual de mantenir els seus materials en bon estat i fer les reparacions necessàries si tenen alguna deficiència.
Per això, va requerir a l’empresa revisar totes les rampes d’accés dels seus vehicles i procedir a la reparació en un termini màxim d’un mes, advertint que si no ho fes estaria cometent una infracció lleu que comportaria sancions que anirien des dels 1.000 fins als 3.000 euros.
En aquest sentit, el gerent d’Autobusos de Lleida, Carles Soldevilla, va confirmar que estan acabant la inspecció de totes les rampes i corregint les que tenen deficiències. “Són una de les parts més exposades perquè estan sota els vehicles i poden resultar malmeses per passos elevats, sots o altres deficiències de la calçada”, va dir Soldevilla. Va afegir que a més de revisar els vehicles estan formant els conductors “perquè coneguin perfectament el funcionament de les rampes elèctriques i manuals perquè no es tornin a repetir situacions d’aquest tipus”.