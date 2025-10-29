MOSSOS
Detinguts tres joves, dos menors, per tres assalts a punta de navalla
Van tenir lloc a Pardinyes i Cappont
Els Mossos d’Esquadra van arrestar divendres passat tres joves, un noi de 18 anys i dos menors, acusats de tres assalts a punta de navalla. Amenaçaven les víctimesamb armes blanques per robar-los.
Un dels casos va tenir lloc el mateix divendres a la tarda al carrer Tarragona, a Pardinyes. Tres joves van assaltar un menor, el van amenaçar amb una navalla i li van sostreure un mòbil d’alta gamma i la jaqueta. També van atemorir-lo a ell i als seus amics perquè no els denunciessin i van fugir cap a l’estació de trens. Poc després, una patrulla d’agents de paisà va localitzar els sospitosos a la plaça Noguerola. Al veure’s sorpresos, van fugir però van aconseguir interceptar-ne un, de 18 anys. També van recuperar una navalla que havien tirat i li van trobar un telèfon i un DNI i targetes de transport d’altres persones. Coordinats amb altres patrulles de Seguretat Ciutadana i de l’ARRO es va fer una recerca dels altres dos sospitosos. Poc després, els equips de l’ARRO els van interceptar al carrer la Parra i Baixada de la Trinitat. Eren dos menors i un d’ells portava una motxilla amb un ganivet, una funda de mòbil que va resultar ser la de l’aparell sostret, 55 euros i una targeta de transport d’una altra persona. Una vegada detinguts, els Mossos van poder relacionar-los amb dos assalts més que van tenir lloc aquella mateixa tarda a Cappont. Primer van amenaçar amb una navalla un menor per robar-li el telèfon però, gràcies a una veïna que va intervenir, i al veure que el dispositiu tenia la pantalla trencada, van desistir. Posteriorment, haurien assaltat una dona, que van tirar a terra i li van robar la motxilla on portava un mòbil, que era el que portava el detingut a Noguerola.