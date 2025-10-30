BARRIS
La Mariola de Lleida estrena un espai per formar dones en manicura, perruqueria i estètica: "m’hi vaig apuntar per tenir més experiència
Denominat Nova Essència, té la voluntat de ser també un coworking perquè les que es capacitin en aquests àmbits desenvolupin la seua activitat professional. Impulsat per La Descomunal i la Paeria
La Mariola estrena un espai de formació i coworking per a dones del barri, centrat en estètica i bellesa. Es denomina Nova Essència, està ubicat al número 34 del carrer Lluís Millet i naix fruit de la col·laboració de La Descomunal i la Paeria amb la voluntat de convertir-se en un exemple d’inserció sociolaboral i empoderament femení.
Anna Maria Doladé, en representació de La Descomunal, va explicar que arran d’un treball comunitari i participatiu amb les dones del barri van constatar que l’abandó escolar afecta especialment aquest col·lectiu. “Deixen de formar-se i això marca la seua trajectòria de vida i professional”, va subratllar. Per això, van iniciar un “diagnòstic participatiu”, van detectar que les joves de la Mariola “estan motivades per formar-se en estètica, bellesa i benestar” i van condicionar un espai per poder capacitar-les en aquests àmbits i millorar la seua ocupabilitat. De moment s’ha començat a formar unes 40 dones. Actualment està en marxa un grup de formació en manicura, ja se’n va organitzar un anteriorment, i al novembre n’hi haurà un altre de perruqueria.
No obstant, Doladé va incidir que no només es tracta d’oferir formació, sinó que l’objectiu final és també que Nova Essència es converteixi en “un espai per desenvolupar la seua activitat professional”. “És un coworking equipat per a manicura, perruqueria, estètica i maquillatge”, va detallar. Va afegir que compta també amb una “sala de capacitació tecnològica per a un acompanyament per a la seua inserció” i que vol ser també “un espai de cura femenina, perquè les dones solen ser les que surten més mal parades” de situacions de vulnerabilitat. “Necessitem espais de suport mutu i col·laboració”, va recalcar. En aquest sentit, va destacar que han rebut “molt suport del teixit associatiu del barri, institucions i entitats” i va recalcar que volen “ser un exemple que posant el focus en les coses positives de barris altament vulnerabilitzats hi pot haver resultats d’inserció tangibles”.
La tinenta d’alcalde de Feminismes, Carme Valls, va indicar que la idea és anar creant espais com aquest als barris i l’edil de Participació i Drets Civils, Roberto Pino, va qualificar el de la Mariola d’“exemple de com un procés comunitari pot generar models sostenibles d’ocupació i participació, exportables a altres contextos”.
«M’hi vaig apuntar per tenir més experiència»
María Victoria Mecha Ayada, una de les usuàries de Nova Essència, va explicar que “estava interessada a fer algun tipus de curs i per això em vaig apuntar al de manicura, per tenir més experiència.” Valora que al barri s’ofereixin oportunitats de formació i inserció laboral.
“Em semblen molt bé les iniciatives com aquesta perquè així puc adquirir més coneixements, compartir idees amb les companyes i aprendre de cada una”, va indicar. Nina, una altra usuària, es va mostrar molt satisfeta amb el projecte i espera “treballar i progressar” gràcies als cursos.