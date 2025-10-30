Llogar un habitatge a Lleida exigeix el 19% dels ingressos familiars, 8 punts més que comprar
Un estudi d’Idealista posiciona la capital del Segrià entre les ciutats espanyoles amb menor esforç econòmic per accedir a habitatge
El percentatge d’ingressos necessaris per llogar un habitatge a Espanya assoleix el 36% per a una família mitjana, mentre que la compra suposa un 25%, segons revela un recent estudi publicat per Idealista amb dades del tercer trimestre del 2025. Aquesta diferència d’11 punts percentuals evidencia la creixent bretxa entre ambdues modalitats d’accés a l’habitatge, sense considerar l’estalvi previ necessari per obtenir finançament bancari en cas de compra.
La investigació assenyala que la falta d’oferta al mercat immobiliari i el conseqüent increment dels preus són els principals factors que han elevat la taxa d’esforç tant per llogar com per comprar, superant els límits del 30% recomanats pels experts financers. Aquesta situació està generant serioses dificultats per a moltes famílies espanyoles que veuen compromesa la seua capacitat econòmica.
En el panorama nacional, Lleida destaca positivament en situar-se entre les capitals que exigeixen menor esforç econòmic als seus habitants, amb tot just un 19% dels ingressos familiars necessaris per al lloguer i un 11% per a la compra. Aquestes dades col·loquen a la capital lleidatana al costat de Ciudad Real (18%), Jaén (19%) i Terol (19%) com les ciutats espanyoles més assequibles per accedir a un habitatge.
Les capitals amb més pressió econòmica
En contraposició, deu capitals espanyoles superen el llindar recomanat del 30% per al lloguer. Palma encapçala aquesta llista exigint el 46% dels ingressos familiars, seguida per Barcelona (45%), Màlaga (41%), València (40%), i tant Alacant com Madrid amb un 39%. Las Palmas de Gran Canària (34%), Santa Cruz de Tenerife (33%), Sant Sebastià i Bilbao (ambdues amb 31%) completen aquest grup de ciutats on l’accés al lloguer resulta particularment costós.
Comparativa entre compra i lloguer
L’estudi d’Idealista també revela que, exceptuant Sant Sebastià, A Coruña i Cadis on l’esforç és idèntic, en la majoria de les ciutats espanyoles resulta econòmicament més avantatjosa la compra que el lloguer. Només cinc capitals superen el 30% d’esforç per a l’adquisició: Palma (45%), Màlaga (38%), Sant Sebastià (38%), Madrid (33%) i Barcelona (31%).
En l’extrem oposat, Jaén i Lleida presenten la menor taxa d’esforç per comprar amb només un 11%, seguides de Terol (12%) i el grup format per Palència, Osca i Melilla (13% en els tres casos). Aquestes dades confirmen les importants diferències territorials en l’accés a l’habitatge que caracteritzen al mercat immobiliari espanyol el 2025.
Anàlisi provincial del mercat immobiliari
A nivell provincial, l’estudi assenyala les Balears (47%) i Màlaga (45%) com els territoris que demanden més esforç econòmic per a la compra, seguits per Santa Cruz de Tenerife (35%), Alacant (30%), Madrid (26%) i Las Palmas (25%). En el costat oposat, Ciudad Real presenta la taxa més baixa amb només un 9%, seguida de Jaén (10%) i un grup de quatre províncies —Lleó, Terol, Lleida i Conca— totes amb un 11% d’esforç requerit.