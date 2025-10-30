INDÚSTRIA
El Parlament insta la Generalitat a agilitzar els tràmits de Torreblanca
Proposta dels grups del PSC, ERC, Junts i PP, a instàncies del Fòrum Secore
La comissió de Territori i Habitatge del Parlament va aprovar ahir una proposta de resolució que insta la Generalitat a agilitzar els tràmits administratius i aprovar una vegada per sempre el pla director urbanístic del polígon de Torreblanca, que ja acumula dos anys de retard. Una proposta que van presentar i van defensar els diputats per Lleida del PSC, ERC, Junts i PP a instàncies del Fòrum Secore, un ens format per les principals patronals, sindicats i institucions locals que busca promoure el desenvolupament econòmic i social de Lleida. La proposta aprovada en la comissió parlamentària insta la Generalitat a, d’una banda, agilitzar els tràmits administratius i aprovar el pla director “abans del primer semestre del 2025”. Sobre això, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, va especificar que, malgrat que al document inicial posava aquesta data, “en realitat es demana que estigui a punt abans del primer semestre del 2026”. La proposta també sol·licita nomenar un responsable de la Generalitat que s’encarregui de vetllar pel compliment dels terminis i la coordinació amb l’Estat; garantir els recursos econòmics per al ple desenvolupament del polígon; millorar les connexions viàries i ferroviàries, incloent la construcció d’una estació intermodal que connecti amb la línia Saragossa-Lleida-Tarragona i el corredor mediterrani; impulsar la formació professional adaptada a les necessitats de les empreses que s’instal·laran; i assegurar la sostenibilitat ambiental del complex industrial.
L’aprovació d’aquesta proposta arriba després que la setmana passada el conseller de Presidència, Albert Dalmau, assegurés que a començaments del 2026 s’aprovaria el pla director, al qual només li falta l’informe de la direcció general de Carreteres. Al principi aquest tràmit havia d’estar conclòs el 2022 perquè les obres comencessin el 2023.
Suport al patrimoni de Lleida
D’altra banda, la comissió de Cultura del Parlament va aprovar ahir una proposta del PSC per reconèixer el patrimoni històric de Lleida i impulsar mesures per dinamitzar-lo. També insta el Govern a donar suport al pla integral del Centre Històric i la restauració de les termes romanes de Remolins i impulsar la recuperació de l’antic convent de Santa Teresa, l’església de Sant Martí o el Xalet dels Camps Elisis.