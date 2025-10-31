La comunitat musulmana més gran de Lleida resa en un solar per la falta de mesquita
La comunitat Ibn Hazm porta setmanes resant a la plaça de la Sagrada Família, entre les avingudes Josep Tarradellas i Victoriano Muñoz
Fa diverses setmanes que la comunitat musulmana Ibn Hazm resa en un dels solars que hi ha al costat de la plaça de la Sagrada Família, situada entre les avingudes Josep Tarradellas i Victorià Muñoz. Cal recordar que aquesta comunitat espera que l’ajuntament aprovi en el ple l’adjudicació directa d’un solar del polígon industrial Camí dels Frares per poder construir allà una mesquita.
Una cessió que seria per 50 anys per un import de 50.000 euros (1.000 euros per any). La comunitat considera que la cessió “solucionaria un problema de ciutat” ja que no haurien de resar al carrer, però el govern municipal no té, ara per ara, els suports necessaris per aprovar l’adjudicació en el ple.