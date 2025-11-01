EDUCACIÓ
Un 65% de cicles d’FP de Lleida omple les places de primer però n’hi ha 741 de lliures
A les comarques del pla, entre els estudis de grau mitjà i els superiors
Un 65,2% dels cicles formatius de grau mitjà i superior del pla de Lleida han omplert aquest curs totes les places de primer (en 5 fins i tot han depassat les places ofertes) o gairebé han penjat el cartell de complet. En concret, en 90 de 138 hi ha 3.503 estudiants matriculats. No obstant, encara queden 741 vacants.
Els centres educatius del pla de Lleida tenen matriculats aquest curs 2025-2026 un total de 3.503 alumnes de primer de cicles de grau mitjà i superior de Formació Professional (FP) i queden 741 places vacants, un 17,45% de l’oferta total, un cop tancada l’última tanda d’inscripció, ja amb el curs en marxa. Segons dades d’Educació corresponents al dia 30 de setembre, hi ha 1.992 inscrits en cicles mitjans i queden 426 vacants (17,61%) i els superiors tenen 1.511 matriculats i 315 places lliures (19,22%). Si afegim els 402 matriculats a cicles dels programes de formació inicial (PFI), destinats a joves d’entre 16 i 21 anys que no han acabat l’ESO, són 3.905 els estudiants d’FP a les comarques de Ponent. Les dades corresponents a l’Alt Pirineu i Aran encara no s’han tancat definitivament.
Dels 138 cicles mitjans i superiors oferts al pla, 27 no tenen cap vacant i en 63 només queden entre una i cinc places lliures. És a dir, un total de 90 estan plens (en cinc hi ha fins i tot excés d’un, dos o tres de matriculats) o gairebé plens, el 65,2%. Per contra, en 19 hi ha més vacants que estudiants inscrits i en 6 no s’hi ha matriculat ningú. En 11 més tenen moltes places lliures. Entre els 28 cicles de PFI, n’hi ha 16 de complets, 11 amb un màxim de 4 vacants i un sense cap matriculat.
Per comarques, només en els cicles superiors que s’ofereixen a la Noguera hi ha més vacants de primer curs (43), que alumnes inscrits (36). El Segrià, la comarca amb més habitants, té 1.240 alumnes de cicles de grau mitjà i 171 vacants, així com 1.130 i 181, respectivament, de grau superior (vegeu les claus).
Catalunya en conjunt
En el conjunt de Catalunya hi ha 75.982 inscrits en graus mitjans i superiors. La preinscripció i matriculació inicial va ser al juliol i al setembre, abans de l’inici de les classes el dia 12, es va publicar un mapa amb 15.232 places disponibles repartides pel territori, de les quals el dia 15 ja se n’havien omplert 5.545 (un 36%). El 6 d’octubre s’havia arribat als 75.982 alumnes en cicles mitjans i superiors de tot Catalunya, 4.740 més que els que hi havia inscrits a mitjans de setembre i 17.109 més que a la matrícula del curs 2024-2025).
Així mateix, a nivell global sis de cada deu estudiants procedents d’ESO i que al juliol no van obtenir plaça han pogut accedir finalment a un cicle de grau mitjà. Sobre el total de sol·licituds rebudes al maig, en l’actualitat només un 2,4% d’estudiants no estan cursant en aquest moment cap ensenyament reglat. Educació disposa el programa Reconnect-es per orientar l’alumnat que ha abandonat els estudis.