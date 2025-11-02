Carla Guilla
Quina feina fa al SEM?
Soc una de les psicòlogues de l’equip i la nostra tasca es divideix en dos sectors. Un és l’àmbit presencial, activant-nos en incidents que comporten un elevat impacte emocional com pot ser la comunicació de males notícies a familiars de persones mortes en un accident de trànsit, en desaparicions o suïcidis. I l’altra és l’atenció de les trucades del 061.
Ateneu trucades de Lleida o de tot Catalunya?
De tot Catalunya. Des de la central del 061 es gestionen i es deriven als professionals de guàrdia.
Quina importància té l’assistència psicològica en el moment de rebre una mala notícia?
Està pensada de manera preventiva, per evitar que acabin derivant en un problema major com podria ser un trastorn d’estrès posttraumàtic. Evidentment serà un impacte dolorós, però la manera en què es comuniqui pot determinar com el gestionarà la persona afectada.
Quin tipus de trucades reben a través del 061?
No sempre és per un problema agut de salut mental, sinó per situacions quotidianes que desborden la persona que necessita una mica d’orientació. A més, cada vegada ens trobem més persones que truquen i obertament et diuen que no tenen ningú amb qui parlar, amb qui poder comunicar els seus problemes i necessiten aquest acompanyament.
I per suïcidis?
Hi ha qui truca quan ja és a la finestra, aquell que ho ha pensat o el que fa temps que va pensar a suïcidar-se. L’important és que ens truquin perquè hi som les 24 hores els 365 dies de l’any. Sempre hi haurà algú per escoltar-te.
Cuidar els professionals sanitaris també és important?
Sí, justament és un dels serveis que a poc a poc s’està impulsant i la idea és buscar aquest acompanyament i suport entre nosaltres per poder gestionar l’impacte del que hem viscut en el nostre dia a dia professional.