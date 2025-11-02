SANITAT
Els usuaris veuen millores en l’espera per veure el metge a les Urgències de l’Arnau
Hi posen un aprovat, amb el 54,2% d’opinions positives a l’enquesta Plaensa, però per sota de la mitjana. Punxa en el confort de les lliteres, segones per la cua dels hospitals públics catalans
Els usuaris del servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova valoren que el temps d’espera per veure el metge ha millorat substancialment en un any. Els resultats de l’última enquesta Plaensa, a càrrec del departament de Salut, mostren que el grau de satisfacció sobre aquest aspecte ha pujat del 38,7% de l’any passat el 54,2% de 2025. Així, els pacients ja aproven l’espera a la unitat, malgrat que l’Arnau segueix lleugerament per sota de la mitjana dels hospitals públics catalans, amb un 58,5% d’opinions positives.
A les Urgències de l’Arnau, la nota mitjana de les quals ha pujat de 6,83 a 7,15 en un any, també es perceben millores destacables respecte a la comoditat de la sala d’espera, que passa del 44,3% al 55,7% de valoracions positives. Per contra, punxa en el confort de les lliteres, que queden segones per la cua de Catalunya amb un 59,8%, lluny de la mitjana del 76,8% i per sota del 66% que van obtenir l’any passat. Només queden davant de les de l’hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
Els trasllats de gairebé totes les consultes externes al nou edifici de l’Arnau hauran de permetre ampliar la unitat d’Urgències a l’edifici principal. L’any passat va atendre 105.923 emergències mèdiques, assolint un nou rècord després de les 105.048 del 2024.
Per la seua part, totes les Urgències dels hospitals del Pirineu —amb unitats més petites— treuen notes globals més altes. Al capdavant se situa el Comarcal del Pallars (Tremp), amb un 8,16 —8,04 fa un any— i avenços notables en la informació que es dona sobre les malalties: el 2025 rep un 96,2%, i l’any passat un 88,4%.
La unitat amb més millores percebudes del Pirineu és la de l’Espitau Val d’Aran (Vie-lha), que passa d’una valoració global de 6,62 a 7,79. Destaca el 75,2% en la informació del temps d’espera, que l’any passat va ser valorada amb un 44,4%. Així mateix, les Urgències de la Fundació Sant Hospital (la Seu) pugen d’un 6,97 al 7,55 global, mentre que les de l’hospital de la Cerdanya (Puigcerdà) baixen del 7,55 al 7,09.
En el conjunt de Catalunya, Salut destaca la “valoració especialment positiva” del tracte del personal i de la informació clínica proporcionada, que supera el 9. No obstant, l’estudi identifica com a àrees de millora prioritàries l’autorització perquè els pacients donin informació als seus acompanyants (38,5%) i la informació sobre el temps d’espera (53,9%).