Lleida rep una quinzena de sol·licituds per a ajuts per a l'obertura de nous establiments
A més, s'han demanat 50 subvencions per a reformes en l'última convocatòria, que ha inclòs més zones beneficiàries i més dotació econòmica
La convocatòria dels ajuts de l'ajuntament de Lleida per a l’obertura i millora d’establiments comercials a la ciutat ha rebut 65 sol·licituds. Segons ha explicat la Paeria, d’aquestes, 50 són per a fer reformes en comerços que ja estan en funcionament –incloses millores en la façana comercial, l’accessibilitat o l’eficiència energètica– o per a la implantació de nous sistemes de digitalització i millores tecnològiques, una de les novetats d’enguany. La resta, 15 sol·licituds, són per a l’obertura de nous establiments comercials, de restauració i de serveis.
Una altra de les novetats d’aquesta convocatòria és l’ampliació del crèdit fins a 150.000 euros i de les zones beneficiàries. Gairebé la meitat de les peticions rebudes, un 46%, són per a establiments de la zona d’interès singular del Centre Històric, amb un total de 30 sol·licituds. També hi ha hagut 18 sol·licituds per a la nova zona que s’ha incorporat, Instituts-Templers-Escorxador, mentre que 14 corresponen a la zona d’interès singular de la Rambla de Ferran, 2 al barri dels Mangraners i 1 al barri de la Mariola. Pel que fa a la tipologia de les empreses sol·licitants, un 69% són microempreses, petites i mitjanes empreses (45 en total) i un 31% són d’autònoms/es (20). Ara, personal tècnic de la Paeria s’encarregarà de comprovar que les sol·licituds compleixin els requisits demanats.
Els ajuts s’adrecen al comerç al detall i serveis assimilats, activitats de restauració, art i cultura, artesania, serveis professionals de co-working, vivers d’empreses 4.0 i altres despatxos professionals. La quantia de l’ajut no pot superar el 50% del total de la despesa o inversió subvencionable, amb el límit de 5.000 €.
En la convocatòria de l’any passat es van rebre 51 sol·licituds i hi va haver 33 beneficiaris. Finalment, la convocatòria 2024 va permetre obrir 11 establiments comercials i fer reformes en 21 més.