Préstec del Govern per a l’entrada d’un pis a 58 joves lleidatans
Amb una mitjana de 28.170 euros per préstec al pla de Lleida
Un total de 58 joves d’entre 18 i 35 anys de les comarques lleidatanes ja compten amb el préstec de l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar el 20% del seu primer pis. Segons les dades facilitades pel banc públic de la Generalitat, s’han concedit a cinquanta joves del pla i a vuit més de l’Alt Pirineu i Aran. En el cas de Lleida, l’import concedit supera els 1,4 milions, amb una mitjana de 28.170 euros per préstec, mentre que al Pirineu s’han atorgat 222.400 euros amb un import mitjà de 27.800 euros. Des del 30 de juny, s’han registrat 4.129 sol·licituds en el conjunt de Catalunya, més de la meitat les han tramitat joves d’entre 30 i 35 anys. En aquest període, se n’han aprovat 878 a tot Catalunya.
L’ICF observa “molt interès” per part dels joves amb aquesta nova mesura d’incentiu a la compra. “Ha despertat un interès transversal a tot el territori”, recalca la delegada de l’ens, Vanessa Servera. La línia Préstec Emancipació preveu destinar 500 milions en cinc anys, i des de començament d’any s’ha repartit un total de 31,6 milions d’euros.