TRIBUNALS
Demanen reobrir la causa pel jove assassinat a Cappont el 2006
La família d’Isaac Martínez vol evitar que el cas prescrigui d’aquí a un any. Reclamen que es jutgi l’home que els Mossos sospiten que va ser-ne l’autor
La família d’Isaac Martínez, el jove de Cappont de 26 anys assassinat a trets el 9 de novembre del 2006, va presentar ahir un escrit davant del jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida en el qual sol·licita que es reobri la causa perquè es torni a investigar el principal sospitós. La família, representada per l’advocat Pau Simarro, vol impedir que el cas s’arxivi definitivament i prescrigui d’aquí a dotze mesos, quan es compleixin 20 anys dels fets. Val a recordar que els Mossos d’Esquadra sospiten que l’autor és J.R.M., que havia tingut un aldarull amb la víctima per la custòdia de la seua neboda abans del crim i al qual van arrestar passats uns mesos però després va ser exculpat.
L’acusació particular sol·licita, entre altres aspectes, que “es prossegueixi amb la investigació cientificopolicial de la coincidència de les restes de trets que van ser trobats a la roba de l’investigat amb aquelles restes que estaven als casquets trobats al lloc de l’assassinat”.
Val a recordar que la víctima va ser tirotejada quan sortia amb el cotxe d’un pàrquing al carrer Riu Ter a les 7.40 hores. L’assassí –vestit de negre, amb un passamuntanyes i una armilla reflectora– li va disparar set trets, dos per la part posterior del cotxe i cinc des del costat.
Arran de les investigacions i davant dels indicis, els investigadors dels Mossos van arrestar J.R.M., que va estar empresonat diversos mesos. Tanmateix, posteriorment va ser exculpat gràcies a un contrainforme de la Guàrdia Civil que contradeia les conclusions dels Mossos d’Esquadra, i va concloure que no es podia establir una relació d’identitat entre les restes de pólvora trobades en peces de l’investigat –va dir que havia canviat la bateria del cotxe– i les restes de cartutxos que van impactar al cos de la víctima.
Un altre indici són les trucades entre l’investigat i el seu pare abans del crim o la declaració d’un testimoni, que dies abans va veure el sospitós preguntant al seu portal si allà vivia Isaac Martínez i que mirava les bústies.
La família demana que se citi a declarar de nou la llavors parella de l’investigat. Pau Simarro considera que aquests indicis, en el seu conjunt, són concloents.