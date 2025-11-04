URBANISME
Llum verda a la demolició d’un bloc de cinc plantes al carrer Anselm Clavé
El local comercial va allotjar la primera de les sales dels antics cines Rambla
L’ajuntament ha concedit llicència per a la demolició de l’edifici situat al número 6 del carrer Anselm Clavé, un bloc de cinc plantes que està al costat d’un solar i on el local comercial va acollir la primera de les sales dels antics cines Rambla. L’edifici és propietat de l’empresa Park4Lleida Station SLU, una firma que es dedica, segons diversos portals especialitzats, a “la gestió d’aparcaments públics i privats, la instal·lació, gestió i explotació d’estacions de recàrrega de vehicles, l’adquisició, promoció, construcció i rehabilitació d’habitatge i arrendaments”.
Precisament, aquesta empresa té la seu en un altre immoble del mateix carrer. Responsables de la firma van evitar concretar a aquest diari quin és el projecte que hi tenen previst. La unió del solar resultant amb el ja existent farà que sigui un dels més grans del centre. El consistori ha donat a l’empresa un termini d’un any per iniciar la demolició i tres per acabar-la. Tanmateix, tot apunta que els treballs començaran ben aviat, ja que ahir l’immoble estava precintat i envoltat de tanques d’una firma especialitzada en demolicions.
Val a recordar que a l’estiu l’ajuntament també va ordenar la demolició de tres edificis en ruïna de l’avinguda Rovira Roure que dataven dels anys 40 i 50 del segle passat. Paral·lelament, aquest any també va ser demolit un edifici situat al carrer del Nord després de ser declarat en ruïna imminent per l’ajuntament a causa de l’aparició d’esquerdes arran de les obres en un solar contigu a la rambla Ferran.