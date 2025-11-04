Premien dos professors de la UdL a València i a Mèxic
José Manuel Porcel ha rebut la medalla 'Dr. José Eleuterio González' i Ximo Company rebrà el premi a la Trajectòria de Radio Gandia
Dos professors destacats de la Universitat de Lleida han estat reconeguts internacionalment aquest 2025 per les seves trajectòries professionals. El catedràtic d'Història de l'Art i professor emèrit, Ximo Company, i el professor de Medicina i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, José Manuel Porcel, han rebut importants guardons que destaquen la seva contribució en els àmbits de la museologia i la medicina, respectivament.
El doctor Ximo Company serà guardonat el 14 de novembre amb el premi a la Trajectòria dels premis anuals de Ràdio Gandia en reconeixement a la seva notable carrera en l'àmbit de la museologia. L'historiador de l'art compta amb un impressionant currículum que inclou haver estat director del Museu de Belles Arts de València i membre de la Junta Nacional de Museus. A més, Company ha dirigit el Centre d'investigació medieval i moderna de la Universitat Politècnica de València i el Centre d'Art d'Època Moderna de la UdL. També destaca per ser membre de la Reial Acadèmica de Belles Arts de Sant Carles de València.
Per la seva banda, el doctor José Manuel Porcel, cap de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV), ha estat reconegut el 21 d'octubre amb la medalla 'Dr. José Eleuterio González', el màxim guardó en l'àmbit de la salut que concedeix la Universitat Autònoma de Nuevo León (UANL) de Mèxic. Aquest reconeixement premia la seva pionera tasca en l'estudi de les malalties pleurals, així com la creació de la primera Unitat de Pleura a l'Estat espanyol, situada a l'HUAV de Lleida.
El doctor Porcel, que actualment ocupa el càrrec de vicepresident primer de la Societat Espanyola de Medicina Interna, compta amb distincions internacionals de gran prestigi com el títol de Master de l'American College of Physicians, obtingut el 2023, i el de Fellow del Royal College of Physicians de Londres, que va rebre aquest 2025. La seva contribució a la creació de la primera unitat de pleura a l'Hospital Universitari de la UANL ha estat fonamental per rebre aquest guardó.