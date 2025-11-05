Acusats d’estafar 37.252 euros amb reformes de cases ofertes a internet
Està previst que el judici se celebri el dia 12 a l’Audiència de Lleida
La Fiscalia sol·licita sengles condemnes de tres anys de presó per a dos homes acusats d’estafar una família amb la reforma d’un habitatge. Hi ha una tercera persona acusada com a còmplice per a qui sol·licita cinc mesos de presó. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent dia 12 a l’Audiència de Lleida.
Els fets es remunten a l’any 2016 quan els propietaris d’una casa van contactar amb els acusats a través d’internet per a la rehabilitació d’un habitatge. Segons assenyala el Ministeri Públic, els acusats van enviar un pressupost de 47.750 euros utilitzant de tapadora l’empresa del còmplice perquè els denunciants els anessin fent transferències i entregues de diners per fer front a les reformes “que sabien que no portarien mai a terme”. Els afectats van denunciar el cas el 2019 al jutjat de Tremp després d’haver fet entrega d’un total de 37.252 euros i ara arriba a judici.
Petició de tres anys
Per tot plegat, la Fiscalia sol· licita que els dos acusats siguin condemnats com a autors d’un delicte d’estafa a la pena de tres anys de presó i que se’ls inhabiliti com a gestors d’obres i similars. Per al tercer acusat fa una petició de cinc mesos de presó com a cooperador necessari de l’estafa. A més, sol·licita que indemnitzin els denunciants amb 37.252 euros.