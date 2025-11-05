ORGANISMES
El Consell Econòmic i Social defineix vuit àmbits de treball
El Consell Econòmic i Social va aprovar ahir els vuit àmbits de treball que estructuraran l’agenda estratègica Lleida 2050. Entre aquests, la definició de l’espai econòmic comú, la transformació del sector agroalimentari i l’impuls de la ciutat universitària, node de serveis i motor industrial. També la transició ecològica, el reforç de les connexions amb el corredor ferroviari, l’àrea metropolitana, el corredor de l’Ebre i el centre de la Península.