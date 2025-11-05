Liciten les noves paradetes de menjar de Nadal: 'food trucks', xurreries i creperies del 15 de novembre al 15 de gener
Amb una opció de pròrroga fins al 28 de febrer. Les inscripcions encara estan obertes
La Paeria ha licitat la instal·lació de food trucks, xurreries o creperies a la ciutat des del 15 de novembre fins al 15 de gener, amb opció a una única pròrroga fins al 28 de febrer.
Es podran situar a les places Pau Casal i Cervantes, a Francesc Macià, l’avinguda Miquel Batllori (a la zona del Decathlon), el passeig de Ronda (al costat del Carrefour), la plaça de la Catedral, Blondel i a les places de l’estació de trens, Pau Casals, 8 de Març i Escorxador:
|Ubicació
|Xurreria
|Creperia
|Food Truck
|Passeig de Ronda (façana establiment Carrefour)
|X
|Mercat de Nadal (zona pl. Catedral)
|X
|Av. Blondel (costat parc infantil el Rovelló)
|X
|Plaça Estació de trens
|X
|Plaça Pau Casals
|X
|X
|Plaça 8 de març
|X
|X
|Plaça Escorxador
|X
|X
|Francesc Macià
|X
|X
|X
|Av. Miquel Batllori (zona Decathlon)
|X
|X
|X
|Pl. Cervantes
|X
|X
Les canditatures encara es poden presentar fins al 7 de novembre a la següent web de la Paeria.