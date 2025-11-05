PREVENCIÓ
Més de 600 denúncies per conduir begut o drogat
De la Guardia Urbana, aquest any
La Guàrdia Urbana ha interposat en el que va d’any 492 denúncies per alcoholèmies (376 d’administratives i 116 de penals) i 135 per drogues (131 d’administratives i 4 de penals) amb la intensificació dels controls, segons va explicar ahir la tinenta d’alcalde Cristina Morón durant la presentació d’una nova edició de Canvi de marxa, el projecte educatiu que pretén conscienciar escolars dels accidents de trànsit i fomentar conductes responsables. Morón també va destacar que des del gener fins al setembre s’han produït un total de 1.726 sinistres, la majoria lleus. En tot el 2024 hi va haver 2.343, amb 356 persones ferides, 21 de les quals greus, i tres morts.
Així mateix, s’ha registrat una disminució en el nombre d’atropellaments, al passar dels 99 de 2024 als 86 d’aquest any, i també s’han reduït lleugerament, de 144 a 130, els accidents amb patinets.
Prop de 1.600 estudiants de 18 centres educatius participen aquest curs en el Canvi de marxa. Ahir es va portar a terme una de les sessions a l’Auditori Enric Granados. La iniciativa compta amb el testimoni de víctimes de sinistres així com de policies, bombers i sanitaris.