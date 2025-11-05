ENERGIA
La Paeria impulsa una comunitat energètica en polígons industrials
Almenys quinze empreses s’hi interessen, però la iniciativa està en “fase embrionària”
L’ajuntament impulsa la creació d’una comunitat energètica als polígons industrials de la ciutat amb la instal·lació de plaques solars a les cobertes de les naus, la qual cosa permetria a les empreses reduir les seues factures de la llum i tenir beneficis ambientals. Víctor Costa, membre de les cooperatives Femmes Energia i OECoop, assenyala que almenys quinze firmes ja hi han mostrat el seu interès i explica que “ara s’hi contactarà per conèixer les seues necessitats i si n’hi ha alguna que estigui disposada a cedir la seua coberta a canvi d’un arrendament, ja que hi hauria la possibilitat de fer una primera instal·lació subvencionada amb fons Next Generation”.
El president de l’associació de propietaris del polígon El Segre, Rafel Oncins, detalla que el projecte encara està en la “fase embrionària”, però almenys tres empreses hi tenen interès. No obstant, “moltes cobertes de naus antigues són d’uralita, la qual cosa dificulta la instal·lació”, assenyala. El seu homòleg del Camí dels Frares, Eduard Soler, explica que assistiran a les reunions amb interès, però “més de la meitat de les empreses del polígon ja tenen plaques solars, els que han volgut instal·lar-ne ja ho han fet, hauria tingut més sentit plantejar el projecte fa 5 o 6 anys, considera.
La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, destaca que els polígons concentren bona part del consum elèctric de la ciutat i ofereixen una “gran viabilitat tècnica per incorporar energia fotovoltaica, molt més que ocupar sòl rústic”. La Paeria treballa la iniciativa en col·laboració amb les oficines de transició energètica de la Cambra de Comerç, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el consell comarcal.
El projecte amb les plaques del Barris Nord, a l’espera de licitació
La Paeria va instal·lar 208 panells solars el desembre passat a la coberta del pavelló Barris Nord amb l’objectiu d’impulsar una comunitat energètica amb fins a 40 botigues de la zona. El mateix mes va celebrar que vint firmes ja hi estaven interessades, i el maig passat va anunciar que tenia previst licitar el contracte per optar a una plaça durant el següent mes. Ara indica que està preparant les bases que regularan les condicions per acollir-s’hi i espera publicar-les a finals d’aquest mes.