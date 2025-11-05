MEDI
Projecte per crear ‘prats’ per a insectes pol·linitzadors en 12 zones verdes de Lleida
A Cappont, Balàfia, el Parc de l’Aigua, Camí dels Frares i la Mitjana, entre altres ubicacions. Seran circulars i inclouran una quinzena d’espècies vegetals diferents i cartells informatius
La Paeria crearà prats per atreure insectes pol·linitzadors en dotze espais enjardinats de la ciutat que tenen per objectiu “promoure la conservació de la biodiversitat i restaurar els serveis ecosistèmics que proporcionen les abelles, papallones i altres invertebrats, que són essencials per a la reproducció de la flora autòctona i la millora de la qualitat ambiental”.
Aquest projecte, amb fons europeus, va ser licitat per 91.881,45 euros, va rebre dos ofertes i la taula de contratació proposa d’adjudicar-lo a l’empresa Lleidatana del Medi Ambient per 80.304,40 euros.
En principi, aquests prats s’adequaran al Parc de l’Aigua, en parterres vegetals del Polígon del Camí del Frares, al bosc urbà de Cappont, als jardins del carrer Doctor Trueta, als de la plaça Maria Aurèlia Capmany, a la de les Magnòlies, en parterres ubicats darrere de la UE Balàfia, al parc del carrer Roca i Lletjós, al barri de Ciutat Jardí, al marge esquerre del riu Segre i a la Mitjana. No obstant, les ubicacions exactes s’acabaran de concretar amb la direcció de les obres.
Aquests espais seran de forma circular i estaran formats per diferents tipus de plantacions concèntriques. A més, tindran un tancament perimetral i un sistema de reg. El plec de condicions estableix en total 1.931 unitats d’una quinzena d’espècies vegetals comunes com farigola, orenga, lavanda, romer, sàlvia o arboç, així com altres denominades botja, aladern o estepa borrera. Determina també que les plantacions s’hauran d’efectuar entre el 15 d’octubre i el 15 de març per afavorir-ne la implantació, evitant els dies més freds, amb vent o amb temperatures més càlides de l’habitual per a l’època.
Disminució de pol·linitzadors
L’ajuntament argumenta que la població de pol·linitzadors ha disminuït a causa de la fragmentació del paisatge i l’ús de pesticides i remarca que la creació d’aquests prats “no només servirà com a refugi i font d’aliment per a aquestes espècies, sinó que també contribuirà a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la naturalesa a l’entorn urbà”.
Així, preveu instal·lar senyalització informativa. En concret, hi haurà faristols amb una explicació sobre la importància dels pol·linitzadors, tant per a la biodiversitat com per a la salut de les ciutats, i cartells amb els usos permesos en aquests espais. En aquest sentit, la previsió d’execució de les actuacions és d’un mes i mig.