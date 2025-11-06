SEGURETAT
Consulta com han augmentat les intervencions de la Guàrdia Urbana de Lleida en un any
Augmenten en 3.598 respecte a les 17.564 del mateix període de l’any passat. També s’incrementen un 34,48% els accidents amb bicicletes implicades, així com un 25% els de patinets elèctrics
La Guàrdia Urbana de Lleida ha imposat en els primers nou mesos de l’any un total de 21.162 multes de trànsit (una mitjana de més de 77 al dia), la qual cosa representa un 20,49% més que les 17.564 del mateix període de l’any passat. En números absoluts, fins al setembre són 3.598 denúncies més per incompliment de les normes de circulació, segons dades facilitades a l’última comissió de Seguretat. Les infraccions en matèria d’aparcaments solen ser habitualment les que generen més multes. A més, la Policia Local disposa d’un vehicle equipat amb càmeres que denuncia els estacionats en doble fila.
Així mateix, entre el gener i el setembre d’aquest any s’han produït 1.737 acidentes de trànsit, un 0,70% més que els 1.725 de l’exercici anterior, però la lesivitat es va reduir un 3,26%, al passar de 307 sinistres amb lesionats a 297. Els accidents amb bicicletes implicades es van incrementar un 34,48%, ja que en els primers nou mesos del 2024 se’n van registrar 29 i en el mateix període d’aquest any van ser 39. Els que tenen com a protagonistes vehicles de mobilitat personal, com patinets elèctrics, van augmentar de 104 a 130, un 25%. I els atropellaments de vianants també van a l’alça, amb 86 aquest any, un 17,81% més que els 73 de l’any anterior.
D’altra banda, hi va haver gairebé un terç més d’intervencions de la Urbana en matèria d’incendis (augment del 31,51%), al passar de 457 a 601, i les actes en aplicació de la llei orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana (portar drogues o armes, per exemple) es van incrementar un 28,08%, de 1.111 a 1.423. L’actuacions de la policia administrativa van passar de 1.469 a 1.674, un 13,96%; les intervencions d’auxili a ciutadans, de 1.538 a 1.608, un 4,55% més; i les identificacions per seguretat ciutadana, de 14.111 a 14.393, un 2% més.
En canvi, van descendir un 7,38% els serveis relacionats amb menors al passar de 271 a 251, així com un 4,65% les denúncies per incompliment d’ordenances municipals com les de civisme o residus (de 559 a 533). A més, van caure un 4,52% les intervencions de la policia judicial, de 1.240 a 1.184, i un 11,27% les relacionades amb el dret a reunió, de 142 a 126. Encara que el descens més marcat, d’un 28,18%, va ser el dels delictes encausats a persones detingudes, de 834 a 599 (235 menys).