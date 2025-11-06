L'agermanament de la Lleida catalana i la Lérida colombiana compleix 30 anys
L’agermanament Lleida-Lérida compleix 30 anys aquest 2025. El regidor de Cooperació de la Paeria, Jackson Quiñónez, s’ha desplaçat a Colòmbia per commemorar aquest agermanament entre ambdues poblacions, amb un acte que ha estat carregat de simbolisme. Aquest dimarts va tenir lloc una mostra artística i de reconeixement mutu a la Casa de la Cultura ciutat de Lleida, un dels projectes que es va construir gràcies a la participació de la Paeria.
Quiñónez ha explicat que en aquestes tres dècades s’ha invertit més d’un milió d’euros en 150 projectes entorn de la realitat de Colòmbia, per defensar els drets humans en el país agermanat. El regidor ha recordat que Lleida va ser la primera ciutat europea en aprovar una moció per al reconeixement, la reparació i la no repetició de les víctimes del conflicte colombià. En aquest acte, el regidor ha transmès la voluntat de continuar treballant en aquest agermanament per millorar l’impacte de les accions que s’hi fan.
L’alcalde de Lérida, Luis Carlos Amézquita, ha agraït aquests 30 anys de relació i ha destacat l’intercanvi d’experiències, de coneixement i de cultura que ha enriquit ambdues parts.
En aquesta commemoració, s’ha tingut present que la setmana que ve es recordaran els 40 anys de la tragèdia d’Armero, fet que va provocar que la població hagués de refugiar-se a Lérida, duplicant la seva població, i sent aquest, uns anys després, l’origen de l’agermanament.
La jornada ha comptat amb balls tradicionals, l’actuació dels integrants de l’Escola de Música i l’espectacle del nou equip de “Porras” (animadores) que ha estat batejat amb el nom de Lleidacheer per l’agermanament.
Delegació lleidatana a Colòmbia per reforçar vincles
Una delegació lleidatana ha viatjat aquesta setmana a Colòmbia, concretament a Lérida, per fer seguiment dels projectes finançats i reforçar els vincles. La visita inclou reunions amb l’AECID, l’Agència Espanyola la Cooperació Internacional per al Desenvolupament; l’Agència Catalana de Cooperació i la Direcció General de Cooperació, així com trobades amb entitats locals. L’Ajuntament de Lleida ha estat pioner en la defensa dels drets humans a Colòmbia. A més de la moció esmentada, també treballa com a soci amb la Taula Catalana per Colòmbia o amb organismes com l’ICIP, Institut Català per la Pau.
Una relació forjada en la solidaritat després de la tragèdia d’Armero
L’agermanament entre Lleida i Lérida (Tolima, Colòmbia) va néixer el 1995 com a resposta solidària a la tràgica erupció del volcà Nevado del Ruiz el 1985, que va provocar la desaparició de la ciutat d’Armero i la mort de més de 20.000 persones. Lérida va acollir més de 10.000 supervivents, duplicant la seva població i convertint-se en símbol de solidaritat.
Aquest novembre fa 40 anys d’aquella catàstrofe, que va marcar profundament la realitat social de Lérida. El record de les víctimes continua viu, i la ciutat encara treballa per superar les divisions entre les comunitats d’origen armerita i leridense. L’agermanament ha estat clau per impulsar projectes de cohesió social, com la Casa de la Cultura Ciutat de Lleida, i l’impuls de més de 150 iniciatives.