Segueixen els grans tolls al passeig del riu a Lleida malgrat les obres de millora del drenatge
Les obres al passeig del riu entre el Pont Vell i el pont de la Universitat havien de millorar el drenatge del paviment de sauló, evitant l'acumulació d'aigua pluvial. En les pluges d'aquesta matinada el drenatge no ha funcionat.
Malgrat les obres d'aquest estiu per solucionar el problema històric dels tolls al passeig de la Banqueta, la pluja d’aquesta matinada ha tornat a deixar grans acumulacions d’aigua a la zona. Sobretot el punt d'unió del passeig amb la passarel·la del Liceu Escolar, presentaven aquest matí bassals importants, dificultant el pas dels vianants.
Alguns usuaris han lamentat que, tot i els treballs de millora i la instal·lació del nou sistema de drenatge, la situació continuï repetint-se quan plou amb una certa intensitat.
La Paeria de Lleida va realitzar les obres al mes de juliol, amb l'objectiu principal de solucionar definitivament el problema dels tolls d'aigua que s'hi formen quan plou. L'actuació es va centrar en renovar completament el paviment de sauló i implementar un sistema eficient de drenatge en un dels espais més transitats del marge del riu Segre.