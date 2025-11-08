UNIVERSITAT
Balsells planteja cursos “a mida” per a empreses i administracions
La candidata a rectora de la UdL aposta també per assignatures i treballs de final de grau adaptats a les necessitats. Advoca per més investigació interdisciplinària
L’aspirant a rectora de la Universitat de Lleida (UdL), Maria Àngels Balsells, ha mantingut 19 trobades amb la comunitat universitària a les quals ha assistit més de 400 persones i ha rebut gairebé 70 aportacions via web i una vintena de correus electrònics. “Estic gratament sorpresa per la participació”, va afirmar ahir, i va destacar que fruit d’aquestes reunions ha constatat la inquietud general d’impulsar accions per “atreure i retenir el talent”.
Per això, indica que preveu un pla per “captar estudiants amb notes altes i alumnat bo, però amb circustancias psicosocials de dificultat”, així com un altre per afrontar el canvi generacional necessari entre el professorat i el personal d’administració i serveis i que els que entrin a la universitat es trobin bé, es quedin i treballin per la institució”.
Va relatar que una altra necessitat detectada i, alhora una de les seues prioritats, és aproximar la UdL a la societat. Per exemple, va plantejar que “determinades assignatures o treballs de final de grau o màster connectin més amb necessitats d’administracions, empreses i entitats”, així com “ampliar la formació al llarg de la vida oferint a través del Centre de Formació Permanent més titulacions a la seua mesura”.
Minicursos
En aquest sentit, ja s’han posat en marxa minicursos denominats microcredencials, com va publicar aquest diari. “Aquesta idea m’entusiasma i crec que funcionarà molt bé”, va subratllar, i va afegir que vol una universitat “intergeneracional”. “Han de poder venir persones a fer itineraris formatius, hem de ser el referent per a les persones i per a les administracions i empreses, que vagin a la UdL quan vulguin reciclar els treballadors perquè els creem un curs a mida”, va incidir.
Balsells també vol potenciar els grans àmbits d’especialització de la UdL i afegir com a gran potencialitat que la investigació sigui més interdisciplinària”. “Els reptes globals no es poden afrontar des d’una sola disciplina i la UdL en això pot ser molt competitiva perquè ja ho fem i perquè la mida ens permet fer connexions de manera més àgil que en universitats més grans”.
Digitalització
Així mateix, preveu prioritzar “la digitalització, simplificació i reorganització de procediments perquè això farà que guanyem molt temps per dedicar-nos més a la docència i la investigació”. A més, va recalcar que aposta per continuar els projectes iniciats com el nou edifici de Ciències de la Salut i l’ampliació de l’hospital veterinari de Torrelameu.